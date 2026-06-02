Procuraduría General suspende a Carlos Carrillo por presunta participación indebida en política
La Procuraduría General de la Nación suspendió al director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).
Procuraduría General suspende a Carlos Carrillo por presunta participación indebida en política
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El director de 6AM W, Julio Sánchez Cristo, confirmó que Carlos Carrillo, director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), fue suspendido por parte de la Procuraduría General de la Nación por presunta participación indebida en política.
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