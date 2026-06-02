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Procuraduría General suspende a Carlos Carrillo por presunta participación indebida en política

El director de 6AM W, Julio Sánchez Cristo, confirmó que Carlos Carrillo, director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), fue suspendido por parte de la Procuraduría General de la Nación por presunta participación indebida en política.

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