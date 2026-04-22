Angie Rodríguez reveló que extorsionista estuvo en Fondo Adaptación: “un traficante de información”

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En conversación con 6AM W, con Julio Sánchez Cristo, la gerente del Fondo Adaptación, Angie Rodríguez, denunció ser víctima de extorsión y amenazas contra su vida. En la entrevista, mencionó que descubrió quién está detrás de eso, aunque no desveló el nombre.

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¿Quién es el extorsionista?

Contó cómo descubrió a la persona que está haciendo las extorsiones, destacando que era una persona cercana a ella e incluso sabía sus miedos.

“Venía dudando de él. Cosas en mi corazón hacían que dudara. Me dio por voltear a tomarme un café y lo veo tomándome fotos. Él sabía cuál eran mis miedos y puntos débiles, incluso lloraba conmigo”, detalló.

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Tras ello, decidió confrontarlo, pero su reacción la sorprendió, pues no era la de una persona que recibe ese tipo de acusaciones.

“Lo que veo es que él es un traficante de la información. Juega con todo el mundo. Él trabajaba en el Dapre y luego yo lo llevo al Fondo Adaptación, pero ya no está”, aseveró.

Asimismo, manifestó que siente “miedo” porque no tiene la garantía de que no lo harán daño a ella o a su familia. “Me tiene aburrida ese tema”.

¿Hace cuánto tiempo recibe mensajes del extorsionista?

“El primero me llega cuando estábamos en la emergencia en Córdoba, el presidente convoca el Consejo Nacional de Riesgos y ese día llego tarde porque estaba en clase de doctorado. Ese día me entró un mensaje del presunto extorsionista”, comentó.

En medio de la situación, le envió un mensaje al presidente Gustavo Petro para que la proteja, así no quiera escucharla.

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“¿Para qué le digo al presidente?, ¿para que me diga que soy una paramilitar?, ¿que yo lidero el Puerto de Buenaventura? Presidente, pare esto y proteja mi vida”, afirmó.

Escuche la entrevista completa con Angie Rodríguez AQUÍ: