Registraduría pide a Petro evitar “interpretaciones imprecisas” sobre software y censo electoral

La Registraduría respondió en la noche de este martes a los señalamientos hechos por el presidente Gustavo Petro sobre una supuesta modificación del censo electoral y presuntas intervenciones en el software.

A través de un comunicado de tres páginas, la Registraduría negó ambas denuncias y aseguraron que el censo electoral no fue alterado y que toda la información fue entregada a las campañas políticas y a la ciudadanía.

“El censo electoral cerró el pasado 30 de abril (…) dicho censo fue socializado a las agrupaciones políticas ese mismo día” y posteriormente “fue informado a la ciudadanía en general, a través de los canales de comunicación oficiales de la entidad”, dijeron.

La Registraduría también defendió las cifras de participación en las mesas de votación, cuestionadas por algunos sectores. El director de Gestión Electoral, Rafael Vargas, señaló que “resulta absolutamente entendible que en más de 5.300 mesas existan votaciones superiores a los 300 votantes”.

Según explicaron, el potencial de votantes por mesa fue definido mediante resoluciones del 4 de mayo. Y según ello, algunas mesas podían tener 360 ciudadanos habilitados, mientras que en puestos censo como Corferias, en Bogotá, el potencial podía ascender a 500, 800 o incluso 1.200 votantes por mesa.

¿Modificaciones del software?

“El pasado martes, 26 de mayo, a la 1:21:35 p.m. y a las 7:21:13 p.m. no se realizó modificación alguna a ningún software electoral”, señalaron.

Y que, por el contrario, ese día se puso a disposición de los auditores de los partidos políticos la carpeta denominada “Básicos auditores presidente 2026” y un archivo de la Divipole con información de las mesas de votación.