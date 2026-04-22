Decía que tenía relaciones con ELN cuando iba a Presidencia: Angie Rodríguez sobre Juliana Guerrero
Angie Rodríguez afirmó que el problema comenzó cuando ella se “atravesó en el nombramiento de Juliana Guerrero”, advirtiendo sobre irregularidades en su hoja de vida, específicamente sobre “títulos falsos”.
Decía que tenía relaciones con ELN cuando iba a Presidencia: Angie Rodríguez sobre Juliana Guerrero
El código iframe se ha copiado en el portapapeles
En entrevista con 6AM W de Caracol Radio con Julio Sánchez Cristo, Angie Rodríguez, gerente del Fondo Adaptación, destapó una serie de graves acusaciones que involucran a Juliana Guerrero, a Carlos Carrillo, director de Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), y a otros funcionarios del Gobierno Nacional.
Más información
Las declaraciones de Rodríguez abarcan desde extorsiones y amenazas de muerte hasta presuntos vínculos con grupos armados.
Noticia en desarrollo
Escuche Caracol Radio EN VIVO:
El código iframe se ha copiado en el portapapeles
Directo
Escucha el audio
Maria José Castro
Comunicadora Social - Periodista con experiencia en investigación, periodismo digital y optimización...