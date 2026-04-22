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Decía que tenía relaciones con ELN cuando iba a Presidencia: Angie Rodríguez sobre Juliana Guerrero

En entrevista con 6AM W de Caracol Radio con Julio Sánchez Cristo, Angie Rodríguez, gerente del Fondo Adaptación, destapó una serie de graves acusaciones que involucran a Juliana Guerrero, a Carlos Carrillo, director de Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), y a otros funcionarios del Gobierno Nacional.

Las declaraciones de Rodríguez abarcan desde extorsiones y amenazas de muerte hasta presuntos vínculos con grupos armados.

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