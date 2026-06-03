Registraduría advierte difusión de E-14 manipulados con IA para impulsar narrativa de fraude

La Registraduría denunció este martes que tendrían evidencia de una campaña de desinformación en redes sociales, a través de manipulación de los formularios E-14.

“Tenemos evidencia de que en redes sociales se están publicando formularios E-14 manipulados y alterados con inteligencia artificial que no corresponden a las verdaderas actas electorales de las mesas de votación del pasado domingo”, advirtió la Registraduría.

Según el organismo electoral, estas publicaciones estarían difundiendo información falsa sobre los resultados y el proceso electoral.

Asimismo, hicieron un llamado a la Fiscalía, la Procuraduría y la Contraloría para que continúen acompañando y vigilando el desarrollo de la segunda vuelta presidencial.