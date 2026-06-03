Registraduría advierte difusión de E-14 manipulados con IA para impulsar narrativa de fraude
Según la Registraduría, tendrían evidencia de que en redes sociales están manipulando información para generar dudas sobre el proceso del pasado domingo.
La Registraduría denunció este martes que tendrían evidencia de una campaña de desinformación en redes sociales, a través de manipulación de los formularios E-14.
“Tenemos evidencia de que en redes sociales se están publicando formularios E-14 manipulados y alterados con inteligencia artificial que no corresponden a las verdaderas actas electorales de las mesas de votación del pasado domingo”, advirtió la Registraduría.
Según el organismo electoral, estas publicaciones estarían difundiendo información falsa sobre los resultados y el proceso electoral.
Asimismo, hicieron un llamado a la Fiscalía, la Procuraduría y la Contraloría para que continúen acompañando y vigilando el desarrollo de la segunda vuelta presidencial.
Laura Duarte
Periodista y politóloga de la Universidad Javeriana de Bogotá, con énfasis en comunicación y participación...