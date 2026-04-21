Esperanza Andrade y Fabián Díaz debaten sobre salud y Daniel Quintero: “no defienda lo indefendible”

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Entrevista sobre la reforma a la salud a los senadores Fabían Díaz y Esperanza Andrade

El ministro Guillermo Alfonso Jaramillo aseguró recientemente que la reforma a la salud está “viva” y le pidió al Senado avanzar en su aprobación. Actualmente, se tramita una apelación para evitar su archivo y será la plenaria la que determine si el proyecto retoma su curso legislativo o se hunde definitivamente.

En ese contexto, los senadores Fabián Díaz, de la Alianza Verde, y Esperanza Andrade, del Partido Conservador, debatieron en 6AM W de Caracol Radio.

Choque por el nombramiento de Daniel Quintero en la SuperSalud

Sobre el nombramiento del exalcalde de Medellín, Daniel Quintero, como superintendente de Salud, Andrade aseguró que Díaz estaría “defendiendo lo indefendible”.

“¿Cómo es posible que el Gobierno nombre a Daniel Quintero cuando tiene más de 33 imputaciones como alcalde de Medellín?”, cuestionó.

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La senadora también criticó otros nombramientos del Ejecutivo. “Este Gobierno gobierna con los corruptos”, afirmó, en referencia a la designación de Jorge Iván Ospina como interventor de la Nueva EPS.

Por su parte, Díaz pidió no centrar el debate únicamente en los nombres. “Hay perfiles mucho más calificados que Daniel Quintero para ocupar ese cargo, pero en estos momentos hay que bailar con lo que nos toque”, señaló.

El senador también aclaró su postura frente a este nombramiento tras las acusaciones de Andrade: “En ningún momento manifesté mi apoyo a Daniel Quintero ni a ningún funcionario. Ellos deben cumplir sus funciones”, dijo.

El futuro de la reforma a la salud

Por otro lado, Díaz insistió en la necesidad de retomar la discusión estructural del sistema. “Hay que hacer cambios urgentes. El Congreso debe discutir, debe modificar, debe cambiar”, afirmó.

Además, advirtió que la crisis no es reciente. “Este es un sistema que se cae a pedazos”, señaló, al explicar que los problemas vienen de años atrás.

El senador también hizo un llamado a construir consensos. “Debemos sentarnos como país (…) anteponiendo diferencias, partidos e ideologías y poniendo por encima de todo a los pacientes”, sostuvo.

Desde otra orilla, Andrade insistió en que la situación se ha agravado durante el Gobierno del presidente Gustavo Petro. “Este Gobierno nos ha llevado a una crisis en la salud”, afirmó.

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También recordó que la reforma no logró acuerdos en su trámite inicial. “No hubo consenso y terminó archivándose”, dijo.

Además, la senadora cuestionó el estado actual del sistema. “No soy defensora de las EPS, pero hay EPS que venían funcionando. Hoy todas están colapsando porque el Gobierno no les gira los recursos suficientes”, aseguró.

Finalmente, advirtió que no ve una solución en el corto plazo. “No creo que el Gobierno vaya a solucionar esta crisis en cuatro meses. Ojalá el próximo mandatario atienda como prioridad la crisis de la salud”, concluyó.