¿Daniel Quintero politizará la Supersalud? Andrés Forero y Alfredo Mondragón debaten

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La designación de Daniel Quintero como nuevo superintendente de Salud abrió una nueva discusión política, en medio de la crisis que atraviesa el sistema de salud y las intervenciones a las EPS en el país.

En entrevista con 6AM W de Caracol Radio, el representante Alfredo Mondragón, del Pacto Histórico, defendió la orientación del Gobierno y aseguró que el objetivo es transformar el sistema. “No cabe duda de mi postura aferrada a la defensa del presidente Petro y de los propósitos que busca (…) para que el sistema de salud no siga atrapado en los comerciantes”, afirmó.

Sin embargo, también reconoció que deben revisarse posibles irregularidades: “Todas las alarmas que se puedan dar sobre procedimientos o responsabilidades que no den confianza deben ser señaladas con toda la seriedad”. Además, marcó distancia frente a Quintero al señalar que el Pacto Histórico “no tiene ninguna responsabilidad de asumir defensa” del exalcalde.

Por su parte, el representante Andrés Forero, del Centro Democrático, advirtió que la llegada de Quintero genera preocupaciones sobre el uso político de la entidad. “Lo que vemos es que el señor Quintero llega a hacer política a la Superintendencia Nacional de Salud”, sostuvo.

De igual manera, el congresista cuestionó el perfil del exalcalde: “Este es un tipo que no sabe nada del sector salud (…) y estamos en la peor crisis de salud que ha vivido nuestro sistema”.

Finalmente, anunció que denunciará penalmente a Luz María Múnera “porque es muy grave lo que está sucediendo con la Superintendencia”.

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Escuche la entrevista en 6AM W de Caracol Radio:

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