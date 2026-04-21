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21 abr 2026 Actualizado 14:23

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Política

“Le huye al debate”: Petro al gerente del Banco de la República, Leonardo Villar

El presidente Gustavo Petro se refirió al rechazo del gerente del Banco de la República, Leonardo Villar, de participar en el foro económico al que lo invitó el Gobierno Nacional, y mencionó que “viven en una burbuja ideológica...”.

Imagen de referencia. Leonardo Villar: Colprensa / Atril de debate - Gustavo Petro: Getty Images.

Imagen de referencia. Leonardo Villar: Colprensa / Atril de debate - Gustavo Petro: Getty Images.

Imagen de referencia. Leonardo Villar: Colprensa / Atril de debate - Gustavo Petro: Getty Images.

Este martes, el Gobierno convocó a un Foro Económico denominado “La política monetaria en un contexto progresista”, donde participarán varios representantes del manejo de la economía del país.

El ministro de Hacienda, Germán Ávila invitó al gerente del Banco de la República, Leonardo Villar, a participar de este encuentro y poder discutir las implicaciones del incremento en las tasas de interés y otros puntos importantes para el país.

Sin embargo, el gerente del Banco de la República, Leonardo Villar rechazó la invitación y le envió una carta al ministro Ávila, advirtiendo sobre “maltratos” del Gobierno.

¿Qué respondió el presidente?

El presidente Gustavo Petro se refirió al rechazo del gerente del Banco de la República, Leonardo Villar de participar en el foro económico, y señaló que “le huye al debate y a tener nuevos conocimientos de acuerdo a la experiencia global”.

Dijo que a esto se le llamaba “fobia al conocimiento”, porque quieren vivir “en un burbuja ideológica que hace tiempo se deshizo en el mundo”.

Laura Saavedra Martínez

Laura Saavedra Martínez

Comunicadora social y periodista con más de siete años de experiencia ejerciendo periodismo en diferentes...

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