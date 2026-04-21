“Le huye al debate”: Petro al gerente del Banco de la República, Leonardo Villar

Este martes, el Gobierno convocó a un Foro Económico denominado “La política monetaria en un contexto progresista”, donde participarán varios representantes del manejo de la economía del país.

El ministro de Hacienda, Germán Ávila invitó al gerente del Banco de la República, Leonardo Villar, a participar de este encuentro y poder discutir las implicaciones del incremento en las tasas de interés y otros puntos importantes para el país.

Sin embargo, el gerente del Banco de la República, Leonardo Villar rechazó la invitación y le envió una carta al ministro Ávila, advirtiendo sobre “maltratos” del Gobierno.

¿Qué respondió el presidente?

El presidente Gustavo Petro se refirió al rechazo del gerente del Banco de la República, Leonardo Villar de participar en el foro económico, y señaló que “le huye al debate y a tener nuevos conocimientos de acuerdo a la experiencia global”.

Dijo que a esto se le llamaba “fobia al conocimiento”, porque quieren vivir “en un burbuja ideológica que hace tiempo se deshizo en el mundo”.