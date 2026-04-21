Alcalde de Medellín califica de “mamadera de gallo” el actuar del Gobierno por crisis de la salud

Medellín

El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, criticó de nuevo el actuar de los responsables desde el Gobierno Nacional para solucionar la grave crisis de la salud que se vive en la ciudad.

Para el mandatario distrital, “ya le toca actuar a la justicia, qué mamadera de gallo del ministro de Salud y del ministro de Hacienda. Acabaron con el sistema de salud; la gente está muriendo, esperando medicamentos, esperando atención en clínicas y hospitales”.

Deudas a las clínicas

Para el alcalde, las cifras son elevadas por parte del gobierno y las EPS que están intervenidas.

En el caso de Medellín, las deudas de la Nueva EPS, Savia Salud y la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud, ADRES, ascienden a cerca de 2.17 billones de pesos.

Indicó también que el total de las deudas que tienen las EPS intervenidas y entidades adscritas al gobierno supera los 33 billones de pesos, los cuales no se han pagado a las clínicas y hospitales, tanto en el sector público como privado.

“Desde la Alcaldía estamos sosteniendo con recursos propios la red pública de salud para que esto no colapse; hemos invertido ya 480 mil millones de pesos, ya ganamos ante la justicia, ya la justicia le obligó desde agosto del año pasado al ministro de Salud y al ministro de Hacienda, al director de Adres y a los interventores, que le pagaran al sistema”, explicó Federico Gutiérrez.

¿Qué sanciones podría haber?

Las sanciones a las que se podrían exponer los funcionarios que incurran en este desacato de las decisiones de la justicia son seis meses de privación de la libertad para cada uno de ellos, una multa de 50 salarios mínimos legales vigentes y otros procesos judiciales.

Federico Gutiérrez dijo que “lo cierto es que ya, así paguen con cárcel, no le van a devolver la vida a las personas que están muriendo; están generando cada vez un peor precedente del sistema de salud, no le están dando los medicamentos”.

Recordó el mandatario distrital que, en la ciudad, la atención de urgencias está saturada, supera entre el 150 y 250 por ciento, tanto en clínicas como hospitales.

“No tienen perdón de Dios”.

Según dijo el alcalde, las personas que están afectando el sistema de salud algún día tendrán que recibir algún castigo divino, pues no hay derecho tener que ver cómo acabaron con el sistema.

Agregó que la gente se está muriendo en clínicas y hospitales, no hay medicamentos y los centros hospitalarios están colapsados.

Describió que las personas a las que no les dan los medicamentos terminan complicándose y colapsan los sistemas de urgencias; esto desencadena cirugías y los hospitales colapsados, o problemas de compleja recuperación porque no fueron atendidos a tiempo.

Concluyó el alcalde que “eso no tiene perdón de Dios; la justicia ojalá actúe, pero algún día tendrán que recibir algún castigo divino”.

Solicitudes a Fiscalía, Contraloría, Procuraduría y Defensoría

Cabe recordar que el alcalde de Medellín le pidió a la Fiscalía analizar incidencia penal en incumplimientos de las decisiones judiciales relacionadas con el sistema de salud, luego de declarar la urgencia hospitalaria.

El mandatario también le solicitó a la Procuraduría, Defensoría y Contraloría la urgente intervención y vigilancia por desacato a órdenes judiciales en el sistema de salud de Medellín.