Daniel Quintero responde a críticas por su designación como supersalud y desata choque con Carrillo

La controversia por el nombramiento de Daniel Quintero como Superintendente de Salud sumó un nuevo capítulo tras su respuesta directa a Carlos Carrillo, director de La Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), quien había cuestionado su llegada al cargo por sus implicaciones políticas e investigaciones por su cargo anterior como exalcalde de Medellín.

Quintero rechazó los señalamientos en su contra en un trino en la red social “X” y aseguró que fueron parte de una estrategia de desinformación. “Durante meses engañaste al país diciendo que yo tenía algo que ver con la UNGRD. Todo resultó ser falso y una cortina de humo”, afirmó.

El exalcalde de Medellín también sostuvo que estas acusaciones fueron amplificadas por sectores políticos y mediáticos. “El uribismo y los medios tradicionales hicieron fiesta con tus palabras, los medios hicieron especiales contigo, Fico te retuiteo y la derecha te aplaudió”, escribió.

Sin embargo, su respuesta fue más allá de la defensa, pues Quintero contraatacó y cuestionó la gestión de Carrillo dentro de la UNGRD, señalando posibles irregularidades en nombramientos y decisiones internas.

En particular, mencionó el caso del sobrino del expresidente del Senado Iván Name, quien habría ocupado un cargo directivo en la entidad. Según Quintero, “Cuando hice la denuncia, dijiste que eran personas diferentes el tío y el sobrino: meses después el señor Name (sobrino) renunció para aspirar al Senado con el apoyo de la misma estructura de su tío (en la cárcel) y según varios medios desde la UNGRD se ejercieron presiones para votar por él. No solo es ineptitud y descuido. Hay cosas sucias y oscuras debajo de esas barbas” afirmó.

Al mismo tiempo, Carrillo, quien participó en el Encuentro de Coordinadores de Gestión del Riesgo en la ciudad de Cali, dijo que no consideraba conveniente desgastarse hablando de “un oportunista” y que él solo puso un trino sobre su opinión.

Qué dijo Carrillo por el nombramiento de Daniel

Carillo manifestó su opinión por medio de un trino en su cuenta de la red social X, donde afirma que “El papel que se le otorga a Daniel Quintero Calle nos hace retroceder como proyecto político”.

Además, en su mensaje, fue más allá y advirtió que el nombramiento “le hace daño al Gobierno y le da gasolina a la oposición”, marcando una de las críticas más fuertes desde dentro del mismo bloque político.

El funcionario calificó la decisión como “un yerro enorme” y aseguró que su pronunciamiento responde a un deber ético, el cual es alertar sobre los riesgos políticos. “La verdadera lealtad con el presidente consiste en hablarle desde la honestidad”, escribió Carrillo.

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“Quintero está hoy en juicio por delitos contra la administración pública, tiene derecho a su defensa pero el Pacto Histórico no tiene por qué asumir el costo político de sus líos jurídicos, nada le debemos y nada nos aporta”, afirmó Carrillo.

En su pronunciamiento, también señaló que la izquierda debe ser “contestataria y rebelde”, y no caer en prácticas que históricamente han debilitado gobiernos progresistas en América Latina, donde citó a la izquierda argentina, venezolana, ecuatoriana, entre otras.