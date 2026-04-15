Daniel Quintero será el nuevo superintendente de Salud tras la salida de Bernardo Camacho

Daniel Quintero, exalcalde de Medellín, será el nuevo superintendente de Salud tras la salida de Bernardo Camacho. Su hoja de vida ya fue publicada en la página de la Presidencia de la República.

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Esta noticia se conoce un día después de que La Luciérnaga de Caracol Radio revelara en primicia que el presidente Gustavo Petro le pidió la renuncia a Camacho.

A través de una carta, el funcionario presentó su renuncia comentando que esta se debió a “motivos estrictamente personales”. Además, aseguró que continuará apoyando las políticas del Gobierno desde otros espacios.

¿Por qué salió Bernardo Camacho de la SuperSalud?

Según conoció Caracol Radio, la salida de Bernardo Camacho de la Superintendencia de Salud se produce en respuesta a un choque de fondo, ya que él no habría estado de acuerdo con seguir liquidando las EPS y trasladar usuarios a Nueva EPS.

No obstante, Jorge Iván Ospina, el nuevo agente interventor de esta EPS, ha advertido que no está en capacidad de seguir recibiendo pacientes.

Cabe recordar que Bernardo Camacho fue nombrado superintendente de Salud en propiedad en octubre de 2025 tras la salida de Giovanni Rubiano, quien estuvo 11 meses en la cabeza de la entidad.

Camacho fue agente interventor de la Nueva EPS desde noviembre de 2024 hasta agosto de 2025, periodo en el cual se realizaron varias auditorías médicas y financieras para sanear la entidad, que es la más grande del país con más de 11 millones de afiliados.

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