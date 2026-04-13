“La reforma a la salud está viva”: MinSalud tras mesa técnica sobre reajuste de UPC

AME3827. BOGOTÁ (COLOMBIA), 30/09/2024.- El ministro de Salud y Protección Social de Colombia, Guillermo Alfonso Jaramillo, habla este lunes durante una rueda de prensa en Bogotá (Colombia). El Gobierno colombiano destinará 326.926 millones de pesos (unos 78,4 millones de dólares o 70,3 millones de euros) a hospitales públicos y clínicas privadas para apoyarles en la atención médica a migrantes, anunció este lunes el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo. EFE/ Carlos Ortega / Carlos Ortega ( EFE )

Tras culminar la mesa técnica para el reajuste de la UPC, el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, arremetió nuevamente contra los congresistas de la Comisión Séptima y aseguró que la reforma “se mantiene viva”.

En el balance de la jornada, el ministro defendió la necesidad de la reforma y cuestionó las decisiones del Congreso: “Yo lo que creo de todo esto que hemos venido trasegando durante casi cuatro años es que cada día se hace más necesario. Tengo que decirlo: el daño que le produjo la Comisión Séptima del Senado, al haber hundido en dos ocasiones la reforma, nos trae una situación como esta”.

Jaramillo sostuvo que previamente se habían logrado consensos amplios en torno al proyecto: “Ya habíamos logrado consensos con todos los sectores que tienen que ver con la salud en este país a través de audiencias. Hubo cambios sustanciales”. Entre esos ajustes mencionó que “no se acabaran las EPS, que se convirtieran”, así como la inclusión de nuevos recursos.

En ese sentido, explicó que la reforma contemplaba un incremento significativo en la financiación del sistema: “El aumento de un punto del PIB y, fuera de eso, este año ya hubiéramos tenido tres billones de pesos adicionales para comenzar a pagar deudas y solucionar obligaciones pendientes”.

El ministro también cuestionó el desarrollo de la mesa técnica y aseguró que el escenario fue utilizado por sectores con intereses particulares: “Nunca en la historia se había traído un ministro aquí a responder por un supuesto desacato. Yo tengo que decir que cumplí absolutamente todas las órdenes de la Corte”. Y agregó: “Esto no fue una mesa técnica, aquí vinieron algunos personajes que manejan las EPS, que se lucran de ellas y representan un establecimiento que se ha beneficiado”.

En su intervención, Jaramillo lanzó fuertes críticas sobre las finanzas del sistema y las utilidades del sector privado: “No se puede entender que vengan a pedir más plata cuando sus clínicas obtuvieron en 2024 cinco punto dos billones de pesos de utilidades y en 2025 siete punto uno billones”.

Asimismo, advirtió sobre presuntas irregularidades en la información reportada: “Aquí le estamos creando una trampa al Gobierno: piden más dinero sin demostrar que verdaderamente haga falta”. Según dijo, se han detectado inconsistencias como “una persona operada cinco veces de apendicectomía, 154 mujeres operadas de pene, 308 mil fallecidos que siguen facturando y precios de medicamentos por encima de los regulados”.

El jefe de la cartera de Salud aseguró que estas anomalías representan enormes diferencias económicas: “Solo en fallecidos y medicamentos hay una diferencia de cuatro billones de pesos, y la Contraloría ha encontrado una diferencia de catorce billones que las EPS no saben explicar”.