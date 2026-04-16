“Voy a desmantelar el cartel de la salud”: Daniel Quintero tras su designación como superintendente

El exalcalde de Medellín, Daniel Quintero, reaccionó a su designación como nuevo superintendente nacional de Salud con un mensaje tajante en el que anunció una ofensiva contra la corrupción en el sistema y una intervención profunda del modelo actual.

A través de su cuenta de X y acompañado de un video, Quintero aseguró que su llegada a la entidad estará enfocada en ejercer control y sancionar a quienes, según dijo, han afectado el sistema de salud en el país.

“Voy a hacer vigilancia y control para castigar a los que se están robando el sistema de salud”, afirmó el superintendente asignado.

El exalcalde y nuevo superintendente también habló de la necesidad de un “reseteo” del sistema, acompañado de una reingeniería con tecnología, incluyendo herramientas como inteligencia artificial y Big Data, con el objetivo de garantizar el acceso real a la salud para los colombianos.

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Además, hizo un llamado a expertos en tecnología para sumarse a este proceso y advirtió que su gestión será “sin miedo” frente a posibles redes de corrupción dentro del sector.

"Desde la Supersalud y con tecnología de punta voy a desmantelar el cartel de la salud que uribismo y neoliberales armaron para robarse la plata de los colombianos" anunció Quintero.

Un nombramiento en medio de la crisis del sistema

La llegada de Quintero se da en un momento crítico para la salud en Colombia. Actualmente, al menos 10 EPS se encuentran intervenidas por la Superintendencia debido a problemas financieros que han impactado la atención de millones de usuarios.

Entre ellas están Famisanar, Nueva EPS, Sanitas, Savia Salud, Asmet Salud, SOS, Emssanar, Capresoca y Coosalud. Además de millones de demandas de colombianos que buscan una solución y estabilidad en el sistema de salud.

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En este contexto, tambien se suma el nombramiento de Quintero tras la salida de Bernardo Camacho, quien presentó su renuncia luego de que el presidente Gustavo Petro se la solicitara.

Según conoció Caracol Radio, la decisión estaría relacionada con desacuerdos sobre el manejo del sistema, especialmente frente a la liquidación de EPS y el traslado de usuarios a Nueva EPS.

En ese orden, Quintero en su pronunciamiento tambien defendió su capacidad de gestión recordando su paso por la Alcaldía de Medellín durante la pandemia, y señaló que asume el reto también desde una experiencia personal, al ser padre de una niña trasplantada.

“Voy a trabajar por cada niño, padre y familia que necesita ser atendida”, concluyó.

Su llegada marca un nuevo capítulo en la reforma de la salud que impulsa el Gobierno, en medio de tensiones políticas, cuestionamientos técnicos y una creciente presión de los usuarios.

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