Daniel Briceño denuncia ante la Procuraduría presunto uso de dinero de la salud en evento del Pacto

Daniel Briceño denuncia, ante la Procuraduría, que el MinSalud habría financiado evento del Pacto Histórico

El congresista electo por el Centro Democrático, Daniel Briceño, interpuso ante la Procuraduría General de la Nación una queja disciplinaria contra el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, y otros funcionarios, por el presunto uso de recursos públicos en el cierre de campaña del Pacto Histórico.

Se trata del ‘Pacto Histórico Fest’, el concierto que hizo el partido político el pasado 27 de febrero, en la Plaza de Bolívar, el cual contó con la participación del candidato presidencial Iván Cepeda.

Según Briceño, la tarima que utilizó el Pacto habría sido pagada por el Ministerio de Salud, quien un día anterior hizo un evento institucional en el mismo lugar.

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“Lo que ahora encontramos es que el Ministerio de Salud no solo contrató parte de esa logística, como la tarima las luces y varias personas que atienden, por un día, sino que el contrato incluía que ese tipo de logística se haría por dos días”, alertó.

El representante electo denunció que el valor del contrato asciende aproximadamente a $1.036′000.000, lo que hace necesario verificar la destinación de estos recursos públicos.

“De acuerdo con la información disponible, la infraestructura logística utilizada en dicho evento político correspondería a la misma que fue contratada y financiada con recursos públicos en virtud del Contrato No. 1382-2025, sin que exista evidencia de desmontaje o de una nueva contratación independiente para el segundo evento”, señaló en la queja disciplinaria radicada ante la Procuraduría.

Además, dijo que “existen indicios de que bienes y servicios financiados con recursos públicos habrían sido utilizados para el desarrollo de una actividad de naturaleza política, lo cual resulta ajeno a la finalidad del contrato estatal suscrito”.

Caracol Radio consultó al Ministerio Público, quien indicó que la queja surtirá un debido proceso. Por su parte, la representante a la Cámara del Pacto Histórico, María Fernanda Carrascal, había dicho que ambos eventos tuvieron el mismo proveedor, pero diferente facturación.