En Briceño, el Ejército ha ubicado y destruido 16 artefactos explosivos durante el 2026

El explosivo fue detonado de manera controlada por el Ejército en Briceño. Foto: Ejército.

Briceño- Antioquia

Tropas de la Cuarta Brigada del Ejército continúan trabajando por la seguridad de las comunidades rurales del Norte de Antioquia, especialmente en el municipio de Briceño, donde desde hace varios meses se reporta una confrontación entre los grupos ilegales Clan del Golfo y las disidencias. Estas estructuras se atacan con explosivos que ponen en riesgo a los civiles.

Lea también: El Metro de Medellín triplica su capacidad de mantenimiento con una nueva y moderna reperfiladora

Precisamente, al Ejército le ha tocado intensificar el rastreo de estos artefactos explosivos para evitar que la población civil se vea afectada, incluso la misma tropa estatal. Solo en lo que va corrido del 2026 se han ubicado y destruido 16 artefactos; de estos, 13 son explosivos improvisados y tres minas antipersonales. Lo mismo que tres depósitos de armas y otros elementos utilizados en la guerra.

Según la Cuarta Brigada, todo este material había sido instalado por el frente 36 de las disidencias lideradas en Antioquia por alias ‘Primo Gay’.

Lea también: Gobernador Rendón pide reactivar orden de captura contra alias Calarcá y bombardear el frente 36

Estos explosivos han sido encontrados principalmente en el corregimiento de Travesías y las veredas Travesías, San Mateo, El Pescado, Robla y La América. En estos territorios es donde se está concentrando la confrontación armada entre los ilegales, por lo que el riesgo en la ruralidad es bastante alto. Ya que allí también existe otra situación y es la desaparición forzada de personas.

Escuche Caracol Radio en vivo: