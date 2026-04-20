El censo de campesinos desplazados en el área urbana de Briceño es de 162

Briceño- Antioquia

La reciente confrontación armada entre la guerrilla del frente 36 de las disidencias de alias ‘Calarcá’ y el Clan del Golfo de la subestructura Luis Hernando Rozo Bertel han generado zozobra entre la población del corregimiento de Travesías y d esplazamientos forzados por orden de alias ‘Chalá ‘, quien sería el segundo al mando de la guerrilla.

Al parecer, la orden a la comunidad dio ese grupo para evitar que el Clan del Golfo, liderado por alias ‘Pantera’, cope el territorio y para que las tropas estatales intervengan y contengan al grupo ilegal.

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Según el secretario de seguridad de Antioquia, el general (r) Luis Eduardo Martínez, el registro actualizado de las personas desplazadas indica que son 162, conformadas por 86 familias, las que están en el área urbana; se estima que la cifra puede aumentar con el paso de las horas.

“De igual manera, la alcaldía toma unas medidas administrativas que le van a ayudar mucho a la fuerza pública, a todas las actividades de control del orden público, como son toque de queda a partir de las nueve y treinta de la noche y hasta nueva nueva orden, y el cierre de establecimientos públicos a partir de las ocho y treinta de la noche, y ley seca también a partir de las ocho de la noche”, manifestó.

También explicó que la Policía reforzará el pie de fuerza en el área urbana y que el Ejército también sumará más personas para garantizar la seguridad en la ruralidad.

El secretario manifestó que durante los combates entre los ilegales, un hombre del frente 36 murió producto de la confrontación armada.

Cabecilla del frente 36

Se trata de alias ‘Chalá’ quien fue el que grabó el audio amenazando a la población civil. Esta persona, según información de inteligencia, es un hombre que habría llegado hace poco tiempo a la subregión a integrar las filas del frente 36 y ya habría estado en zonas como el Catatumbo y Caquetá, por lo que permite analizar que pudo haber sido enviado por alias ‘ Calarcá ' al departamento de Antioquia para reforzar las acciones. Se presume de manera extraoficial que, al parecer, alias ‘Chalá’ tendría la intención de asumir como cabecilla el frente 36 para que alias ‘Primo Gay ‘, hoy jefe de ese grupo, pase al frente 5to para afianzar su reactivación. Por ahora es la información que se está manejando en la zona.

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