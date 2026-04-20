Reportan ataque con explosivos en zona rural de Briceño; un inmueble y el parque sufrieron daños

Briceño- Antioquia

Este lunes se reportó un nuevo combate entre los grupos ilegales Clan del Golfo y las disidencias de alias ‘Primo Gay’ en zona rural de Briceño, Norte de Antioquia, donde se están disputando el territorio.

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Las fuentes consultadas sobre este tema, manifestaron que durante esa confrontación las disidencias del frente 5to lanzaron explosivos con un dron en el caserío de la vereda Las Auras. En un video grabado en el lugar tras el ataque, se observa que uno de los explosivos afectó las ventanas de un inmueble, la fachada de la iglesia y dejó un enorme cráter en el parque infantil del caserío.

Por el momento se indica desde el territorio que este hecho no dejó personas heridas, pero sí un creciente temor por las acciones de los ilegales, que está afectando a los civiles, que muchos ya están desplazados.

Las fuentes también han indicado a Caracol Radio que en el municipio de Briceño los que están combatiendo son integrantes del frente 5to y no el 36, como se venía informando. Lo que sigue igual es que el comandante de ese reactivado frente es alias ’Primo Gay’ y segundo alias ‘Chalá’, enviado a Antioquia recientemente para reforzar las acciones ilegales de los dos frentes.

Recordemos que el frente 5to tiene injerencia en Sabanalarga, Toledo, San Andrés de Cuerquia y Briceño, donde se disputa el territorio con el Clan del Golfo liderado por alias Pantera.

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Las autoridades consultadas manifiestan que están indagando sobre la situación expuesta en la nota y que denuncia la comunidad de Briceño.

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