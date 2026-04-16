Federico Gutiérrez tomará acciones judiciales para declarar impedido a Daniel Quintero en Supersalud

Medellín

En medio de un contundente rechazo, el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, anunció que adelantará acciones judiciales para que el exalcalde Daniel Quintero Calle sea declarado impedido como superintendente de salud en la red pública local, argumentando presuntos conflictos de interés, investigaciones por corrupción y antecedentes de mala gestión en el sistema de salud de la ciudad.

El mandatario local aseguró que la administración de Quintero dejó al Hospital General de Medellín con un déficit cercano a 130 mil millones de pesos, y a Metrosalud con un faltante de aproximadamente 100 mil millones, además de graves afectaciones a los usuarios, por lo que sería contraproducente su gestión en la Supersalud.

“Pidió ese cargo para tratar de tapar estos casos de corrupción y, por eso, tenemos oficios para que dicha persona tenga que declararse impedido o se abstenga para poder intervenir en el Hospital General de Medellín, donde hay investigación de corrupción en su administración. Igual frente a la red pública de Metrosalud, esta persona no puede intervenir en esas entidades que ya intentó destruir cuando fue alcalde”, expresó Gutiérrez.

Irregularidades denunciadas

En los oficios enviados por el alcalde de Medellín se encuentran irregularidades en el manejo de recursos durante la pandemia de COVID-19 y el caso de la Clínica de la 80 en la que se habría invertido cerca de 24 mil millones de pesos de recursos públicos y posteriormente se habría vendido el proyecto por la mitad de su valor a un privado, bajo condiciones que hoy son materia de investigación por parte de los organismos de control.

Además, el caso de un bebé de 18 meses en septiembre de 2023, que murió esperando una cirugía con un especialista en el Hospital General de Medellín y la muerte de cuatro niños por desnutrición infantil ante una presunta mala gestión en los programas sociales de la alcaldía.

El mandatario también extendió su preocupación a entidades privadas del sector salud y a otras instituciones del departamento, señalando que el exalcalde habría hecho pronunciamientos que, según él, podrían interpretarse como amenazas de intervención.

“Ahora lo que hace Petro, que fue el que comenzó a destruir el sistema de salud, lo que quieren es nombrar al jefe de la banda, a quien se robó a Medellín, básicamente, seguramente, para terminarse de robar lo poco que dejaron del sistema de salud”, señaló el alcalde de Medellín.

El alcalde reiteró que, además de las acciones judiciales para declarar el impedimento, el Distrito de Medellín avanzará en procesos legales relacionados con los 650 hallazgos de presunta corrupción detectados durante la administración anterior y pidió a organismos como la Fiscalía, la Procuraduría y la Contraloría acelerar las investigaciones.