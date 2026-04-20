La Asociación Médica ASMEDAS anuncia cese parcial de actividades por falta de pagos

Medellín, Antioquia

El Hospital Alma Máter continúa atravesando una crisis en la atención en salud debido a la falta de insumos, problemas administrativos y el incumplimiento en los pagos por parte de varias EPS.

La situación se ha tornado cada vez más delicada debido a la escasez generalizada de medicamentos, el cierre de servicios, la suspensión y el retraso de cirugías, así como el incumplimiento en el pago de salarios al personal médico de la entidad, a quienes se les adeudan dos meses de sueldo y, en algunos casos, también hay retrasos en el pago de cesantías.

Deudas insostenibles en el tiempo

De acuerdo con voceros de la Asociación Médica Sindical Colombiana, seccional Antioquia (ASMEDAS), el hospital enfrenta una deuda cercana a los 150 mil millones de pesos por parte de las EPS, principalmente de Nueva EPS, que adeuda más de 50.000 millones, y Savia Salud, con una deuda de alrededor de 100 mil millones de pesos.

A esto se suma una cartera “irrecuperable” de cerca de 130 mil millones de pesos tras la liquidación de EPS como Coomeva y Medimás en 2022. Según el Dr. Gonzalo Alberto Vélez López, presidente de ASMEDAS Antioquia, a partir de ese momento el hospital dependía en gran proporción de Nueva EPS y Savia Salud, entidades que actualmente presentan retrasos en el pago de servicios, alcanzando cifras morosas alarmantes.

“El Hospital Alma Máter ha dependido en gran proporción de Nueva EPS y, en menor medida, de Savia Salud. Sin embargo, estas dos entidades han venido retrasándose en el pago de los servicios, realizando pagos incompletos y alcanzando nuevamente cifras alarmantes de deuda”, señaló el presidente de la entidad.

Falta de medicamentos y riesgo en la atención a pacientes

Como consecuencia, durante el último año se han cerrado cerca de 120 camas de hospitalización, principalmente en el servicio de urgencias, lo que ha disminuido la capacidad de atención para todos los pacientes, incluidos los afiliados a Nueva EPS.

Fabián Durán Álvarez, médico general del Hospital Alma Máter de Antioquia y tesorero de ASMEDAS seccional Antioquia, explicó que, debido a la falta de ingresos, se han retrasado los pagos a proveedores y, en consecuencia, falta de insumos y medicamentos.

“No se están realizando pagos a los proveedores, lo que ha provocado la cancelación de algunos contratos y nos lleva a una falta de insumos. Por lo tanto, se están retrasando cirugías y procedimientos quirúrgicos, y también hay escasez de muchos medicamentos, entre ellos antibióticos, que son fundamentales para la institución”, aseveró el médico Durán.

Cabe resaltar que, el Hospital Alma Máter atiende a población de todo el departamento de Antioquia y, adicionalmente, a población vulnerable proveniente de distintos territorios del país.

“Tenemos varias zonas que atendemos y, generalmente, es población vulnerable. Gente que viene desde Chocó, San Andrés y Providencia, que es el primer lugar al que ingresan para ser atendidos, pero no hay con qué hacerlo. Hay días en que no tenemos ni acetaminofén para darles a los pacientes; no hay insumos para llevarlos a un procedimiento quirúrgico ni antibióticos”, añadió el médico Durán.

Llamado urgente al Gobierno nacional

Frente a este panorama, como forma de protesta y visibilización de la crisis, el personal del hospital anunció un cese parcial de actividades y convocó a un plantón este miércoles 22, a las 9:00 de la mañana, en las afueras del hospital, bloque 3, sobre la avenida Carabobo.

La entidad invita al personal de salud, estudiantes, usuarios y a la comunidad en general a apoyar la necesidad de una intervención estructural.

Entre sus peticiones está que el Gobierno nacional capitalice el Hospital Alma Máter, ingrese como socio de la corporación y permita así la llegada de recursos frescos que estabilicen la institución y mejoren su modelo de gobernanza.