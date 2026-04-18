¿Cuándo juega Luis Díaz las semifinales de Champions con Bayern Múnich contra el PSG? Fecha y hora

Luis Díaz y Ousmane Dembélé. De fondo, el logo de la UEFA Champions League. Fotos: Getty Images.

La UEFA Champions League entró en su recta final luego de que ambas llaves de semifinal quedaran definidas tras las eliminaciones del Real Madrid, Liverpool, Barcelona y Sporting de Lisboa.

Así las cosas, fueron el Bayern Múnich de Luis Díaz, el París Saint-Germain (que defiende el título), el Atlético de Madrid y el Arsenal los que buscarán los únicos dos boletos para la final de la competencia de clubes más importante del mundo.

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Ahora, hay un dato curioso, y es que para esta edición 2025/26 hay dos equipos que están repitiendo esta fase, pues el PSG y el Arsenal en la temporada anterior también llegaron a esta instancia, incluso, se enfrentaron en un choque en donde los franceses eliminaron a los ingleses y, posteriormente, quedaron campeones por primera vez en su historia.

Es así como cada institución se trazará como misión para ambas llaves conseguir la victoria y así llegar al Puskás Aréna de Budapest, en Hungría, para disputar la cita final.

Por ello, en Caracol Radio le contaremos todo lo que debe saber para no perderse las semifinales, especialmente la del Bayern Múnich, en donde Luis Díaz volverá a ser protagonista, pero esta vez teniendo en frente el reto de superar al reciente campeón, París Saint-Germain

¿Cuándo será el partido del Bayern Múnich por las semifinales de Champions Contra el PSG?

Pues bien, la llave entre el Bayern Múnich de Luis Díaz y el París Saint-Germain se disputarán finalizando abril e iniciando mayo. La ida será el martes, 28 de abril, y la vuelta será el miércoles, 6 de mayo .

En esta ocasión, al igual que con el Real Madrid, el Bayern Múnich iniciará de visitante en el Parque de los Príncipes, y cerrará de local en el Allianz Arena.

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¿A qué hora serán la ida y vuelta de la semifinal del Bayern contra el PSG en Champions?

Tanto la ida como la vuelta entre el Bayern de ‘Lucho’ y el PSG se jugarán a las 2:00 de la tarde, hora en Colombia.

‘Una final anticipada’

El cruce entre alemanes y franceses se ha calificado como una final anticipada del torneo, pues cuentan en sus filas, ambos, con dos tridentes ofensivos que han destacado a lo largo de la temporada por su gran capacidad goleadora, además de ser los dos equipos que mejor fútbol han desplegado en la competencia.

Luis Díaz, Harry Kane y Michael Olise, de los de Baviera, representan una amenaza para la defensiva parisina comandada por Marquinhos y el ecuatroiano Pacho.

Por el otro lado, Khvicha Kvaratskhelia, Osumane Dembélé (balón de oro) y Désiré Doué son, también, una amenaza latente para la defensa bávara comandada por Tah y Upamecano.

Así, se deberá esperar quién tendrá más peso y se quedará con el pase a la final.

¿Por dónde ver EN VIVO la semifinal de Champions Bayern vs. PSG?

Usted puede seguir en directo la semifinal del Bayern Múnich de Luis Díaz y el PSG en la señal en vivo de Caracol Radio y, además, ver el minuto a minuto del juego por la página web de esta misma emisora.

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Si lo prefiere, puede ver el partido en vivo por medio de la señal de Disney + y ESPN.

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