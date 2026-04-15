🔴 Bayern Múnich vs Real Madrid EN VIVO| Siga acá la transmisión del partido de cuartos de Champions

Bayern Múnich continúa con una campaña casi perfecta en la Champions League tras imponerse 2-1 en Madrid la semana pasada, un resultado que lo deja bien encaminado hacia las semifinales y lo acerca a la final desde la temporada 2019-2020. El conjunto Bávaro ha hecho del Allianz Arena una fortaleza, con un impresionante registro de 22 victorias en sus últimos 28 partidos como local en la competición, además de cinco empates y solo una derrota.

Sin embargo, ese único tropiezo llegó precisamente en esta instancia la temporada pasada, cuando cayó 2-1 ante el Inter, un antecedente que obliga a mantener la concentración.

Le puede interesar: Flamengo vs Medellín: fecha y hora del partido clave por la Copa Libertadores 2026

Por su parte, el Real Madrid llega con la obligación de remontar tras la derrota 2-1 sufrida en casa, un escenario poco habitual pero no imposible para el equipo más laureado del torneo, con 15 títulos en su historia. A lo largo de los años, el conjunto blanco ha construido una reputación basada en remontadas y noches épicas en Europa, lo que mantiene viva la ilusión de cara al partido de vuelta.

El técnico Álvaro Arbeloa ha insistido en que la eliminatoria sigue abierta, aunque los antecedentes recientes no son del todo favorables: el Madrid solo ha logrado avanzar en una de sus últimas siete series europeas tras perder el partido de ida como local, lo que refleja la magnitud del desafío. Aun así, hay motivos para creer, ya que ha ganado 12 de sus últimos 13 cruces de cuartos de final en competiciones europeas.

Le puede interesar: ¿Richard Ríos se irá del Benfica luego del Mundial 2026? Las millonarias razones para retenerlo

Siga la Transmisión del partido EN VIVO

Siga el minuto a minuto del partido