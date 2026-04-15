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15 abr 2026 Actualizado 19:46

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Champions League

🔴 Bayern Múnich vs Real Madrid EN VIVO| Siga acá la transmisión del partido de cuartos de Champions

Luis Díaz titular en el partido contra el Real Madrid.

Bayern Múnich continúa con una campaña casi perfecta en la Champions League tras imponerse 2-1 en Madrid la semana pasada, un resultado que lo deja bien encaminado hacia las semifinales y lo acerca a la final desde la temporada 2019-2020. El conjunto Bávaro ha hecho del Allianz Arena una fortaleza, con un impresionante registro de 22 victorias en sus últimos 28 partidos como local en la competición, además de cinco empates y solo una derrota.

Sin embargo, ese único tropiezo llegó precisamente en esta instancia la temporada pasada, cuando cayó 2-1 ante el Inter, un antecedente que obliga a mantener la concentración.

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Por su parte, el Real Madrid llega con la obligación de remontar tras la derrota 2-1 sufrida en casa, un escenario poco habitual pero no imposible para el equipo más laureado del torneo, con 15 títulos en su historia. A lo largo de los años, el conjunto blanco ha construido una reputación basada en remontadas y noches épicas en Europa, lo que mantiene viva la ilusión de cara al partido de vuelta.

El técnico Álvaro Arbeloa ha insistido en que la eliminatoria sigue abierta, aunque los antecedentes recientes no son del todo favorables: el Madrid solo ha logrado avanzar en una de sus últimas siete series europeas tras perder el partido de ida como local, lo que refleja la magnitud del desafío. Aun así, hay motivos para creer, ya que ha ganado 12 de sus últimos 13 cruces de cuartos de final en competiciones europeas.

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Hay nuevos mensajes
43'

GOOOOOOOOOL del Real Madrid

Kylian Mbappé anota tras una buena jugada de Vinicius

42'

Primera del partido

Amarilla para Eder Militao

39'

GOOOOOOOL DEL Bayern

Harry Kane anota tras un gran pase de Upamecano

36'

Sigue intentando el Bayern

No baja los brazos el equipo local

GOOOOOOL del Real Madrid

Arda Güler anota de tiro libre 

30'

Falta al borde del área

Tiro libre para el Madrid

26'

Oportunidad de Olise

Tiro de esquina y Luinin se encuentra inseguro en el área.

23'

Otra más para el Real Madrid

Nuevamente Kylian Mbappé

20'

Cobra fuera de juago

Kylian Mbappé se encontraba adelantado

15'

Se salva el Real Madrid

Ataque peligroso por parte de Luis Díaz

12'

Otro ataque del local

Tiro de esquina para el Bayern

9'

Ataca el Bayern

Se recuperó de manera rápida del primer golpe.

6'

GOOOOOOOOOL del Bayern

Un gran cabezazo de Aleksandar Pavlović con error del portero

2'

GOOOOOOOOL del Real Madrid

Arda Güler Marca el primer gol del partido

0'

Inicia el partido

Rueda el balón en Alemania

Equipos al terreno de juego

Actos Protocolarios

Titular del Real Madrid

Titular de Bayern

Bienvenidos al minuto a minuto del partido 

Bayern Munich (2) vs (1) Real Madrid

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