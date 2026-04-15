🔴 Bayern Múnich vs Real Madrid EN VIVO| Siga acá la transmisión del partido de cuartos de Champions

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Luis Díaz titular en el partido contra el Real Madrid.
Bayern Múnich continúa con una campaña casi perfecta en la Champions League tras imponerse 2-1 en Madrid la semana pasada, un resultado que lo deja bien encaminado hacia las semifinales y lo acerca a la final desde la temporada 2019-2020. El conjunto Bávaro ha hecho del Allianz Arena una fortaleza, con un impresionante registro de 22 victorias en sus últimos 28 partidos como local en la competición, además de cinco empates y solo una derrota.
Sin embargo, ese único tropiezo llegó precisamente en esta instancia la temporada pasada, cuando cayó 2-1 ante el Inter, un antecedente que obliga a mantener la concentración.
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Por su parte, el Real Madrid llega con la obligación de remontar tras la derrota 2-1 sufrida en casa, un escenario poco habitual pero no imposible para el equipo más laureado del torneo, con 15 títulos en su historia. A lo largo de los años, el conjunto blanco ha construido una reputación basada en remontadas y noches épicas en Europa, lo que mantiene viva la ilusión de cara al partido de vuelta.
El técnico Álvaro Arbeloa ha insistido en que la eliminatoria sigue abierta, aunque los antecedentes recientes no son del todo favorables: el Madrid solo ha logrado avanzar en una de sus últimas siete series europeas tras perder el partido de ida como local, lo que refleja la magnitud del desafío. Aun así, hay motivos para creer, ya que ha ganado 12 de sus últimos 13 cruces de cuartos de final en competiciones europeas.
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GOOOOOOOOOL del Real Madrid
Kylian Mbappé anota tras una buena jugada de Vinicius
Primera del partido
Amarilla para Eder Militao
GOOOOOOOL DEL Bayern
Harry Kane anota tras un gran pase de Upamecano
Sigue intentando el Bayern
No baja los brazos el equipo local
GOOOOOOL del Real Madrid
Arda Güler anota de tiro libre
Falta al borde del área
Tiro libre para el Madrid
Oportunidad de Olise
Tiro de esquina y Luinin se encuentra inseguro en el área.
Otra más para el Real Madrid
Nuevamente Kylian Mbappé
Cobra fuera de juago
Kylian Mbappé se encontraba adelantado
Se salva el Real Madrid
Ataque peligroso por parte de Luis Díaz
Otro ataque del local
Tiro de esquina para el Bayern
Ataca el Bayern
Se recuperó de manera rápida del primer golpe.
GOOOOOOOOOL del Bayern
Un gran cabezazo de Aleksandar Pavlović con error del portero
GOOOOOOOOL del Real Madrid
Arda Güler Marca el primer gol del partido
Inicia el partido
Rueda el balón en Alemania
Equipos al terreno de juego
Actos Protocolarios
Titular del Real Madrid
Titular de Bayern
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Bayern Munich (2) vs (1) Real Madrid