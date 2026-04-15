Hable con elPrograma

Selecciona tu emisora

15 abr 2026 Actualizado 21:20

PerfilDesconecta
Buscar noticias o podcast
Champions League

Luis Díaz marcó golazo en la clasificación del Bayern a semifinales de Champions ante Real Madrid

El guajiro le volvió a convertir al equipo Merengue, luego del que hizo en el Santiago Bernabéu.

Luis Díaz / Getty Images

Luis Díaz / Getty Images / Angel Martinez

Luis Díaz / Getty Images

Bayern Múnich clasificó a semifinales de la Champions League luego de superar en una serie infartante al Real Madrid. El conjunto alemán se impuso 6-4 en el global, luego del 2-1 en la ida y el 4-3 en la vuelta en Alemania, con el aporte de Luis Díaz en dos goles de los seis convertidos por el conjunto de Kompany.

El colombiano marcó el gol que abrió la serie en el Santiago Bernabéu, pero en la vuelta volvió a ser protagonista. Con el marcador 2-3 y una serie que parecía irse al tiempo extra por el 4-4 en el global, Lucho recibió fuera del área un pase de Musiala, luego remató al segundo palo y tras un ligero desvío en Eder Militao, se metió al fondo de la portería para el 3-3 en el partido y el 4-3 parcial al minuto 89′ en el Allianz Arena.

En desarrollo...

David Santiago Muñoz Camargo

David Santiago Muñoz Camargo

Comunicador social y Periodista. Trabaja en Caracol Radio Deportes

Ahora en directo

ver programaciónver programas

Programas Recomendados

Síguenos en

 

Directo

  • Radio

  •  
Últimos programas

Estas escuchando

Noticias
Crónica 24/7

1x24: Radio Colombia

23/08/2024 - 01:38:13

Ir al podcast

Noticias en 3′

  •  
Noticias en 3′
Últimos programas

Otros episodios

Cualquier tiempo pasado fue anterior

Tu audio se ha acabado.
Te redirigiremos al directo.

5 "

Compartir