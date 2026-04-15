Luis Díaz marcó golazo en la clasificación del Bayern a semifinales de Champions ante Real Madrid

Bayern Múnich clasificó a semifinales de la Champions League luego de superar en una serie infartante al Real Madrid. El conjunto alemán se impuso 6-4 en el global, luego del 2-1 en la ida y el 4-3 en la vuelta en Alemania, con el aporte de Luis Díaz en dos goles de los seis convertidos por el conjunto de Kompany.

El colombiano marcó el gol que abrió la serie en el Santiago Bernabéu, pero en la vuelta volvió a ser protagonista. Con el marcador 2-3 y una serie que parecía irse al tiempo extra por el 4-4 en el global, Lucho recibió fuera del área un pase de Musiala, luego remató al segundo palo y tras un ligero desvío en Eder Militao, se metió al fondo de la portería para el 3-3 en el partido y el 4-3 parcial al minuto 89′ en el Allianz Arena.

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