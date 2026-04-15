Champions League 2026: Así quedaron definidas las llaves de semifinales ¡Hay partidazos!

Pasó la fase de cuartos de final de la Champions League, la cual dejó partidazos y a los cuatro clasificados que irán por el título en vísperas del Mundial. Vale la pena mencionar que la final de la competición será el sábado 30 de mayo en el Puskás Aréna de Budapest, Hungría.

PSG sigue vigente rumbo a defender el título

El conjunto francés, que ganó el título en el 2025 al Inter de Milán, jugará por sexta oportunidad unas semifinales de Champions League. El conjunto de Luis Enrique dejó en el camino al Liverpool, luego de vencer 2-0 en la ida y con el mismo resultado en la vuelta, para un 4-0 categórico.

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Atlético de Madrid vuelve a semifinales luego de 9 años

El conjunto Colchonero disputará su séptima semifinal y de las seis que ya jugó en tres clasificó a la final. Esta vez dejó en el camino al Barcelona, que partía como favorito en la serie. El equipo del Cholo Simeone se impuso 3-2 en el global, luego del 2-0 a favor en la ida y el 1-2 en contra en la vuelta.

Bayern elimina al Madrid con Luis Díaz como protagonista

El equipo alemán superó al Real Madrid en cuartos de final luego de un 6-4 en la serie, y con el protagonismo de Luis Díaz, que marcó en la ida (1-2) y en la vuelta (4-3). Así las cosas, el Bayern disputará su semifinal número 22 de Champions, de las cuales en las 21 anteriores en 11 avanzó a la final y en 6 logró el título.

Arsenal, por cuarta vez en semifinales de Champions

El equipo inglés, que vive una gran temporada y lucha por los dos grandes títulos, se clasificó por cuarta vez a las semis de la competición. Lo hizo luego de imponerse 1-0 en el global a Sporting de Portugal, pues quedó 0-0 el juego de vuelta. El conjunto Gunner irá en búsqueda de avanzar a su segunda final y luchar por el primer título europeo.

¿Cómo quedaron las semifinales y cuándo se jugarán?

Por la parte A del cuadro, Bayern Múnich y París Saint-Germain se medirán, reeditando el juego de la fase de liga de la competición en la que se impuso el cuadro alemán por 1-2. Por el otro lado, Atlético de Madrid se enfrentará contra Arsenal, volviéndose a ver las caras en esta fase luego de las jugadas en 2018, cuando se impuso el equipo español.

Ida

- Martes 28 de abril

PSG vs. Bayern Múnich

- Miércoles 29 de abril

Atlético de Madrid vs. Arsenal

Vuelta

- Martes 5 de mayo

Arsenal vs. Atlético de Madrid

- Miércoles 6 de mayo

Bayern Múnich vs. PSG

Todos los partidos se disputarán a las 2:00 p.m. hora colombiana