Imperdible: Reacciones de hinchas del Real Madrid al gol de Luis Díaz con Bayern Múnich en Champions

Hinchas del Real Madrid reaccionan al gol de Luis Díaz y la eliminación del Real Madrid en Champions. Fotos: Getty Images y Captura de pantalla.

Este miércoles, 15 de abril, se cerró el telón de los cuartos de final de la UEFA Champions League y uno de los partidazos que dejó la jornada fue el del Bayern Múnich, de Luis Díaz, contra Real Madrid, en donde los bávaros eliminaron a los españoles y, además, se clasificaron a las semifinales de la competencia.

Ya se ha catalogado este encuentro como uno de los más emocionantes de esta edición, y es que el marcador global quedó 6-4 y fue esta llave de vuelta en donde más goles se marcaron.

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El partido y la lluvia de goles en el Allianz Arena

El Bayern Múnich defendía su 2-1 en España, pero un gol tempranero de Arda Guler, tras un error de Manuel Neuer, ponía la igualdad en el global y el 1-0 en Alemania.

Luego, Pablovic anotaría para el Bayern marcando el 1-1 (3-2) global, pero un golazo de Arda Guler nuevamente, esta vez de tiro libre, igualaba la serie 3-3 general.

Posteriormente Harry Kane anotaría poniendo al Bayern en ventaja, pero Mbappé igualaría el global 4-4 al cierre del primer tiempo.

En la segunda parte fue el Bayern quien puso el primer ladrillo de la estocada final ya acabándose el partido cuando Luis Díaz tomó el balón en su banda, encaró hacia adentro al borde el área y remató venciendo a Lunin, colocando así el 5-4 para que Olise, al 90+4, sentenciara el 6-4 final.

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Las reacciones madridistas

Tras el final del partido, cientos de reacciones de hinchas del Real Madrid y aficionados de otros equipos inundaron las redes sociales dejando ver su disgusto, y también gusto, con lo sucedido en la Liga de Campeones.

Por ello, en Caracol Radio le dejamos algunas de ellas, desde personalidades famosas, hasta creadores de contenido e hinchas en general.

Estas son algunas reacciones al gol de Luis Díaz con Bayern Múnich y la eliminación del Real Madrid en Champions

El Chiringuito

Los Futbolitos

Javibridgee, creador de contenido

Julio Ubieto, creador de contenido (adelantar para ver la reacción al gol de Luis Díaz)

Diego, creador de contenido (adelantar para ver la reacción al gol de Luis Díaz)

DjMaRiiO, creador de contenido español

Will, creador de contenido

Ibai

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