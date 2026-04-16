¿Luis Díaz podría ganar el Balón de Oro 2026?: así quedó el ranking tras goles al Real Madrid

La temporada de Luis Díaz en el Bayern Múnich ha dado mucho de qué hablar. El colombiano está viviendo sus mejores días en Alemania y su protagonismo lo ha llevado a lo largo de la campaña a sonar para ser uno de los candidatos al Balón de Oro 2026.

Con la temporada en su recta final, Lucho ha disputado 42 partidos y ha tenido una contribución directa en 39 anotaciones del equipo en todas las competiciones, con 24 goles marcados y 15 asistencias. El guajiro conforma junto a Michael Olise y Harry Kane el mejor tridente del mundo, pues entre los tres han convertido en 92 ocasiones hasta la fecha, y han aportado un total de 46 pases de gol.

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¿Cómo está Luis Díaz en el camino al Balón de Oro 2026?

El portal web GOAL elabora periodicamente un ranking potencial de los que son aspirantes a ganar el Balón de Oro de la temporada, teniendo en cuenta que el Mundial, así como el equipo que gane la Champions League, serán factores determinantes.

Tras los cuartos de final de la Champions League, GOAL publicó un nuevo escalafón, en el que el principal candidato a llevarse el galardón es Harry Kane, delantero inglés del Bayern Múnich. Por su parte, el segundo lugar estimado se encuentra otro jugador del cuadro bávaro, el francés Michael Olise (Bayern); mientras que Lamine Yamal (Barcelona) cierra el podio.

Mbappé, quien hasta hace unos meses era un firme opcionado al primer puesto, tras la eliminación del Real Madrid de Champions, su aspiración parece haber disminuido y ahora se ubica en el cuarto lugar. Solo el título de Francia en el Mundial, y una actuación individual más que sobresaliente, podrían hacer soñar a Kylian con el premio.

Luis Díaz ahora cierra el top 5 según la estimación de GOAL. En el ranking publicado en diciembre, Lucho aparecía en el octavo lugar, pero tras la última actualización ocupa la quinta casilla. El portal, hace una breve descripción de por qué es un candidato al galardón.

“Los hinchas del Liverpool pueden preguntarse si su temporada sería más estable de no haber vendido a Luis Díaz el pasado verano. El versátil delantero fue clave en el título liguero de 2024-25, pero su anhelo de nuevos retos llevó al club a aceptar 75 millones de euros (65,5 millones de libras/88 millones de dólares) del Bayern de Múnich por el internacional colombiano”, se lee inicialmente en la publicación.

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“Desde entonces no ha mirado atrás: se ha entendido a la perfección con Harry Kane y el resto del equipo. Algunos de sus goles en la Bundesliga han sido espectaculares, y su doblete ante el PSG en la Liga de Campeones, pese a la tarjeta roja, fue el tipo de actuación que atrae a los votantes del Balón de Oro. Además, marcó en los dos duelos de cuartos ante el Real Madrid y este verano debutará en el Mundial con una Colombia que aspira a ser revelación. Todo ello le convierte en candidato al Balón de Oro”, añadieron.

El ranking de los opcionados al Balón de Oro 2026, según GOAL

Harry Kane (Bayern Múnich) Michael Olise (Bayern Múnich) Lamine Yamal (Barcelona) Kylian Mbappé (Real Madrid) Luis Díaz (Bayern Múnich) Erling Haaland (Man City) Ousmane Dembélé (PSG) Julián Álvarez (Atlético de Madrid) Vitinha (PSG) Declan Rice (Arsenal)

Los criterios para elegir al ganador del Balón de Oro

El proceso de votación los realizan 100 periodistas pertenecientes a las federaciones mejor ubicadas en el ranking FIFA.

El primer criterio se centra en el rendimiento individual y la capacidad de influir en momentos determinantes. El segundo toma en cuenta los títulos obtenidos y el papel del futbolista en esos logros. Finalmente, se evalúa la conducta y el juego limpio dentro y fuera del campo. Pero habrá un rótulo que puede predominar y es el impacto en partidos importantes.

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¿Cuándo es la ceremonía de la entrega del Balón de Oro?

Todavía no hay fecha definida para la ceremonia, pero lo más seguro es que sea en septiembre y se realice en el Théâtre du Châtelet, en París.