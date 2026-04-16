El orgullo de un padre: así celebró ‘Mane’ Díaz el gol de Luis Díaz en Champions

La clasificación del Bayern Múnich a las semifinales de la UEFA Champions League no solo dejó como protagonista a Luis Díaz dentro del campo, sino también fuera de él. Un video que rápidamente se hizo viral mostró a su padre, Mane Díaz, celebrando con euforia el gol de su hijo ante el Real Madrid, reflejando el orgullo y la emoción de toda una familia.

Vea aquí la celebración de Mane Díaz

El momento captado evidencia la pasión con la que ‘Mane’ vive cada logro de su hijo. Entre gritos, saltos y gestos de alegría, el padre del extremo colombiano celebró el tanto que fue clave en la clasificación del conjunto bávaro, una escena que conmovió a los aficionados y se viralizó en redes sociales.

Vea aquí el gol de Luis Díaz

El gol del colombiano no fue uno más. En un partido de máxima exigencia, Díaz apareció en el momento indicado para marcar la diferencia y encaminar al Bayern Múnich a una nueva semifinal europea, confirmando su capacidad para responder en las grandes noches.

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Más allá de este partido, Luis Díaz está firmando una edición de Champions League sobresaliente. El colombiano acumula 10 partidos disputados, 6 goles, 3 asistencias y 800 minutos jugados, además de registrar un 89,4% de precisión en el pase. Números que lo posicionan como uno de los delanteros más influyentes del torneo y una pieza fundamental en el esquema del Bayern.

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Con actuaciones determinantes y momentos emotivos como el de su padre en la tribuna, Luis Díaz no solo lidera dentro del campo, sino que también sigue construyendo una historia que trasciende lo deportivo y conecta con millones de aficionados.