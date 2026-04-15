Luis Díaz sobre su gol al Real Madrid: “Está en el top 3, si no es el número uno”

Bayern Múnich logró su clasificación a las semifinales de la Champions League en un partido vibrante ante el Real Madrid, donde el gran protagonista fue el colombiano Luis Díaz, quien apareció en los minutos finales para inclinar la balanza a favor del conjunto Bávaro.

El compromiso arrancó con intensidad desde los primeros minutos. Arda Güler abrió el marcador al 2′ para el Real Madrid, pero la reacción del Bayern no tardó en llegar. Aleksandar Pavlović igualó al 6′, mientras que Harry Kane puso en ventaja a los alemanes al 38′. Antes del descanso, Kylian Mbappé volvió a empatar el encuentro al 42′, dejando todo abierto para la segunda mitad.

Cuando el partido parecía encaminado a un desenlace incierto, apareció Luis Díaz al minuto 89′ con un gol determinante que acercó al Bayern a la clasificación. Ya en el tiempo de reposición, Michael Olise sentenció la serie al 90+4′, desatando la celebración del equipo alemán y sellando el paso a semifinales.

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Tras el encuentro, Díaz destacó la importancia de su anotación:

“Está en el top 3, si no es el número uno. Recordando mis goles importantes, creo que este ha sido uno de los más importantes y de los que más me ha gustado, por el significado que tiene, por el tramo del partido súper complicado y que necesitábamos el resultado. Gracias a Dios pude sacar ese lindo tanto para ayudar al equipo y poder avanzar a la siguiente ronda”.

El colombiano también se refirió a la expulsión de Eduardo Camavinga, que influyó en el desarrollo del partido:

“Ya antes de eso veníamos cargando un poco con el partido, movíamos más la pelota y generábamos más ocasiones. El Real Madrid es un equipo muy grande y con mucha experiencia, pero nosotros supimos encontrar los espacios. Claramente la expulsión anímicamente nos levanta y dijimos: “acá tiene que ser”, y afortunadamente se nos dio”.

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Finalmente, Luis Díaz dejó claro el objetivo del equipo en lo que resta de la temporada.

“Estamos enfocados en lo que es el objetivo, que está claro: llegar hasta el último partido. Para nosotros lo más importante es intentar ratificar esta temporada con un final feliz. Primero pensamos en el siguiente partido y luego en el siguiente partido que se viene”.

El Bayern Múnich se tendra que enfrentar al Paris Saint Germain por semifinales el próximo martes 28 de abril en el partido de ida en Francia, este partido dará inicio a partir de las 2:00 p.m hora Colombia.