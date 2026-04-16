Thierry Henry se rinde ante Luis Díaz: “Cargó con todo el peso de la noche”

La victoria del Bayern Múnich frente al Real Madrid en los cuartos de final de la UEFA Champions League dejó grandes protagonistas, y uno de ellos fue Luis Díaz . El colombiano fue elogiado por el histórico Thierry Henry , quien no escatimó palabras para destacar su actuación en un partido de máxima exigencia.

Le puede interesar: Luis Díaz marcó golazo en la clasificación del Bayern a semifinales de Champions ante Real Madrid

El exjugador francés puso en valor el momento y la responsabilidad asumida por Díaz y Michael Olise en el cierre del encuentro: “Miren, para mí… esto es todo. Esto es exactamente por lo que juegas el partido. ¿Entienden? Luis Díaz y Olise… no solo pusieron el balón en el fondo de la red. No. Cargaron con todo el peso de la noche sobre sus hombros y entregaron cuando más importaba. Eso es especial”.

Henry hizo énfasis en lo que significa rendir ante un rival como el Real Madrid: “Cuando juegas contra el Real Madrid ,y todos lo sabemos, no mueren. Si dudas un segundo, te castigan. Bang. Estás fuera”. Sin embargo, resaltó la personalidad del colombiano en ese contexto: “Pero ¿Díaz y Olise? Sin miedo. Ninguno. Cero dudas en su mente. Solo instinto puro y, lo más importante, la compostura cuando las luces son absolutamente las más brillantes”.

Le interesa también: Luis Díaz sobre su gol al Real Madrid: “Está en el top 3, si no es el número uno”

Para el exdelantero, lo hecho por Luis Díaz va más allá de lo técnico y entra en el terreno del carácter: “Enviar a un club como el Bayern Munich a las semifinales de la Champions League con un gol como ese… escúchenme, no se trata solo de técnica. Todos tienen calidad en este nivel. Se trata de coraje. ¿Tienes el pecho para ello?”.

Finalmente, Henry dejó una reflexión sobre el impacto de este tipo de actuaciones en la carrera de un jugador: “Esos son los momentos que dictan tu carrera. El Bayern tiene para sí dos de los mejores del mundo en las bandas derecha e izquierda”.

Lea aquí también: Bayern golpea en el final y elimina al Madrid: Luis Díaz avanza a semifinales de Champions

Con estas palabras, queda claro que Luis Díaz no solo fue determinante en el resultado, sino que también dejó una actuación que lo posiciona entre la élite del fútbol mundial en noches grandes de Champions.