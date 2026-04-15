Así está el historial entre Bayern Múnich y Real Madrid: cómo ver partido de Luis Díaz por Champions

Camisetas de Luis Díaz y Mbappé. Al frente, los mismos Luis Díaz y Mbappé junto a los escudos del Bayern Múnich, el Real Madrid y el logo de la Champions League. Fotos: Getty Images.

Este miércoles, 15 de abril, se cierra el telón de los cuartos de final de la UEFA Champions League y quedarán definidos los cuatro semifinalistas de la competencia más importante a nivel de clubes en el mundo.

Una de las llaves que definirá un cupo es la del Bayern Múnich de Luis Díaz, que recibe la visita del Real Madrid, luego de que la semana pasada los bávaros se impusieran por 2-1 en el Santiago Bernabéu, partido en el cual el colombiano marcó .

Ahora, en el Allianz Arena, los de Kompany buscarán sellar su pase a las semifinales y dejar en el camino a los dirigidos por Álvaro Arbeloa, y con ocasión de esta cita europea, le contamos en Caracol Radio cómo está el historial entre ambas escuadras, teniendo en cuenta que es una de las rivalidades más clásicas y de mayor tradición en la Liga de Campeones.

Este es el historial entre el Bayern Múnich y el Real Madrid: ¿quién lidera en victorias este enfrentamiento?

Pues bien, bávaros y ‘merengues’ se han visto las caras un total de 29 veces, contando la ida de cuartos de esta presente Champions.

Y es que este cruce se ha convertido en uno de los más importantes de la competición, pues se ha configurado como un choque de trenes en el fútbol europeo, entre otras cosas porque es longevo.

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La primera vez que el Bayern y el Madrid se enfrentaron fue en las semifinales del torneo en la temporada 1975/76. En esa ocasión, los alemanes vencieron en el global 3-2 a los españoles. Los de Baviera contaban en sus filas con el mítico futbolista Gerhard Müller.

En esa ocasión, los alemanes vencieron en el global 3-2 a los españoles. De los 29 partidos disputados, 13 han sido en fases de eliminación directa: semifinales, cuartos de final y octavos de final.

Ahora, en este siglo, desde el 2000, se han enfrentado nueve veces, varias de esas muy recordadas por los aficionados: el triplete de Cristiano Ronaldo en la edición 2026/17 , el penal de Sergio Ramos fallado en la tanda en la 2011/12, que el Bayern luego ganó a su acérrimo rival Borussia Dortmund, y la última: la semifinal de la edición 2023/24, en donde el Real Madrid eliminó a los ‘rojos’, para luego coronarse campeón frente al mismo Dortmund.

Así las cosas, y tras esta histórica rivalidad, es el Real Madrid quien lidera el historial: pues ha ganado 13 de los 29 juegos. El Bayern (casa ahora de Luis Díaz) , por su parte, ha vencido en 12 , y ambos han empatado en 4.

¿A qué hora juega el Bayern Múnich de Luis Díaz contra el Real Madrid por cuartos de Champions?

El partido entre europeos que tendrá lugar en Alemania, específicamente en la región de Baviera, en Múnich, se jugará a las 2:00 de la tarde, hora Colombia, este miércoles, 15 de abril.

¿Cómo ver la llave de cuartos de final de la Champions entre Bayern Múnich y Real Madrid?

Si usted desea ver los cuartos de final del Bayern Múnich de Luis Díaz contra el Real Madrid, lo puede hacer por la plataforma Disney + y el canal ESPN.

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Por otro lado, si lo prefiere, puede escuchar la señal de Caracol Radio EN VIVO, en donde se transmitirá el juego. Así mismo, podrá seguir el minuto a minuto del choque por la página web de este medio.

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