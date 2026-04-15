🔴Arsenal vs Sporting EN VIVO: Siga el minuto a minuto del partido vuelta de cuartos de Champions
Los Gunners están en busca de su segunda clasificación consecutiva a semifinales de Champions League.
Arsenal está a solo 90 minutos de asegurar su segunda clasificación consecutiva a las semifinales de la Champions League, tras llegar al partido de vuelta con una ventaja de 1-0 sobre Sporting.
El equipo dirigido por Mikel Arteta atraviesa un momento sólido en la competición europea, manteniéndose invicto con un registro de diez victorias y un empate. Además, ha ganado todos sus partidos como local en esta edición, lo que refuerza su favoritismo para cerrar la serie con autoridad en el Emirates Stadium. A esto se suma un dato histórico contundente: Arsenal ha superado 17 de sus últimas 18 eliminatorias europeas tras ganar el partido de ida como visitante.
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El rendimiento en casa también respalda al conjunto londinense. Solo ha perdido uno de sus últimos 23 partidos internacionales en el Emirates Stadium, con 17 victorias y 5 empates, cifras que prácticamente lo posicionan con un pie en las semifinales del torneo.
Por su parte, el Sporting enfrenta un reto complejo. El conjunto portugués necesita al menos igualar la serie, buscando repetir el triunfo 1-0 que consiguió recientemente ante Estrela Amadora en su liga local. Sin embargo, su desempeño como visitante en competiciones europeas genera dudas, ya que solo ha ganado uno de sus últimos ocho partidos fuera de casa, con dos empates y cinco derrotas.
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Aunque el Sporting puede destacar que solo ha perdido uno de sus últimos 11 partidos como visitante en todas las competiciones, siete victorias y tres empates, la exigencia de este cruce ante un rival de alto nivel como Arsenal pone en duda el peso real de esa racha.
Siga EN VIVO el minuto a minuto del partido Arsenal vs Sporting
Sporting se vuelve a aproximar al arco del Arsenal
Geny Catamo hace un remate cruzado al arco, que pega en el palo del arco
Se aproxima el Sporting
Pedro Gonçalves desperdicia una jugada clara de gol para el Sporting
Posesión del balón dividida
Disputa de la posesión del balón en la mitad de la cancha
Tiro libre a favor del Sporting
Le cometen infracción a Luis Suárez
Se salva el Sporting
La defensa del Sporting, frustra el remate de Viktor Gyökeres
Tiro de esquina para el Sporting
Luego de una transición de defensa a ataque, el Sporting logra generar una aproximación al arco del Arsenal, generando un tiro de esquina
Sporting mantiene el balón en su área
El Sporting le da manejo al balón en su campo, intentando salir de la presión del Arsenal
Se reanuda el compromiso
Geny Catamo es retirado del campo, para ser atendido
Partido detenido
Geny Catamo es atendido dentro de la cancha
Intenta el Arsenal
Aproximación del Arsenal por el costado izquierdo de la cancha, que sale desviado por la defensa del Sporting
Arsenal juega en terreno del Sporting
Arsenal sale con bloque alto para presionar al Sporting en campo propio y complicarle la salida
Inicia el partido
Rueda el balón en Inglaterra
Equipos al terreno de juego
Actos protocolarios
Titular de Sporting
Titular de Arsenal
Bienvenidos al minuto a minuto del partido
Arsenal vs Sporting