🔴Arsenal vs Sporting EN VIVO: Siga el minuto a minuto del partido vuelta de cuartos de Champions

Arsenal está a solo 90 minutos de asegurar su segunda clasificación consecutiva a las semifinales de la Champions League, tras llegar al partido de vuelta con una ventaja de 1-0 sobre Sporting.

El equipo dirigido por Mikel Arteta atraviesa un momento sólido en la competición europea, manteniéndose invicto con un registro de diez victorias y un empate. Además, ha ganado todos sus partidos como local en esta edición, lo que refuerza su favoritismo para cerrar la serie con autoridad en el Emirates Stadium. A esto se suma un dato histórico contundente: Arsenal ha superado 17 de sus últimas 18 eliminatorias europeas tras ganar el partido de ida como visitante.

Le puede interesar: Flamengo vs Medellín: fecha y hora del partido clave por la Copa Libertadores 2026

El rendimiento en casa también respalda al conjunto londinense. Solo ha perdido uno de sus últimos 23 partidos internacionales en el Emirates Stadium, con 17 victorias y 5 empates, cifras que prácticamente lo posicionan con un pie en las semifinales del torneo.

Por su parte, el Sporting enfrenta un reto complejo. El conjunto portugués necesita al menos igualar la serie, buscando repetir el triunfo 1-0 que consiguió recientemente ante Estrela Amadora en su liga local. Sin embargo, su desempeño como visitante en competiciones europeas genera dudas, ya que solo ha ganado uno de sus últimos ocho partidos fuera de casa, con dos empates y cinco derrotas.

Le puede interesar: Lucas González explicó su polémica declaración en la pausa del Nacional vs Tolima por Libertadores

Aunque el Sporting puede destacar que solo ha perdido uno de sus últimos 11 partidos como visitante en todas las competiciones, siete victorias y tres empates, la exigencia de este cruce ante un rival de alto nivel como Arsenal pone en duda el peso real de esa racha.

Siga EN VIVO el minuto a minuto del partido Arsenal vs Sporting