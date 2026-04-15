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15 abr 2026 Actualizado 19:46

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Champions League

🔴Arsenal vs Sporting EN VIVO: Siga el minuto a minuto del partido vuelta de cuartos de Champions

Los Gunners están en busca de su segunda clasificación consecutiva a semifinales de Champions League.

Arsenal está a solo 90 minutos de asegurar su segunda clasificación consecutiva a las semifinales de la Champions League, tras llegar al partido de vuelta con una ventaja de 1-0 sobre Sporting.

El equipo dirigido por Mikel Arteta atraviesa un momento sólido en la competición europea, manteniéndose invicto con un registro de diez victorias y un empate. Además, ha ganado todos sus partidos como local en esta edición, lo que refuerza su favoritismo para cerrar la serie con autoridad en el Emirates Stadium. A esto se suma un dato histórico contundente: Arsenal ha superado 17 de sus últimas 18 eliminatorias europeas tras ganar el partido de ida como visitante.

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El rendimiento en casa también respalda al conjunto londinense. Solo ha perdido uno de sus últimos 23 partidos internacionales en el Emirates Stadium, con 17 victorias y 5 empates, cifras que prácticamente lo posicionan con un pie en las semifinales del torneo.

Por su parte, el Sporting enfrenta un reto complejo. El conjunto portugués necesita al menos igualar la serie, buscando repetir el triunfo 1-0 que consiguió recientemente ante Estrela Amadora en su liga local. Sin embargo, su desempeño como visitante en competiciones europeas genera dudas, ya que solo ha ganado uno de sus últimos ocho partidos fuera de casa, con dos empates y cinco derrotas.

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Aunque el Sporting puede destacar que solo ha perdido uno de sus últimos 11 partidos como visitante en todas las competiciones, siete victorias y tres empates, la exigencia de este cruce ante un rival de alto nivel como Arsenal pone en duda el peso real de esa racha.

Siga EN VIVO el minuto a minuto del partido Arsenal vs Sporting

Hay nuevos mensajes
43'

Sporting se vuelve a aproximar al arco del Arsenal

Geny Catamo hace un remate cruzado al arco, que pega en el palo del arco

40'

Se aproxima el Sporting

Pedro Gonçalves desperdicia una jugada clara de gol para el Sporting

36'

Posesión del balón dividida

Disputa de la posesión del balón en la mitad de la cancha

33'

Tiro libre a favor del Sporting

Le cometen infracción a Luis Suárez 

28'

Se salva el Sporting

La defensa del Sporting, frustra el remate de Viktor Gyökeres

25'

Tiro de esquina para el Sporting

Luego de una transición de defensa a ataque, el Sporting logra generar una aproximación al arco del Arsenal, generando un tiro de esquina

20'

Sporting mantiene el balón en su área

El Sporting le da manejo al balón en su campo, intentando salir de la presión del Arsenal

14'

Se reanuda el compromiso

Geny Catamo es retirado del campo, para ser atendido

13'

Partido detenido

Geny Catamo es atendido dentro de la cancha

10'

Intenta el Arsenal

Aproximación del Arsenal por el costado izquierdo de la cancha, que sale desviado por la defensa del Sporting

5'

Arsenal juega en terreno del Sporting

Arsenal sale con bloque alto para presionar al Sporting en campo propio y complicarle la salida

0'

Inicia el partido

Rueda el balón en Inglaterra

Equipos al terreno de juego

Actos protocolarios

Titular de Sporting

Titular de Arsenal

Bienvenidos al minuto a minuto del partido

Arsenal vs Sporting

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