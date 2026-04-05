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06 abr 2026 Actualizado 14:07

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Liga Colombiana

Tabla de posiciones de la liga colombiana: Así va tras triunfo de Cúcuta ante América

La jornada 16 continúa en los estadios del país.

Diario AS Colombia

Ángela Tatiana Rodríguez

La fecha 16 de la Liga colombiana comenzó con dos partidos, el empate entre Deportivo Cali y Fortaleza a un gol y el triunfo de Llaneros dos goles por cero ante Jaguares. Ahora continúa con Cúcuta vs. América y terminará con el juego entre Internacional de Bogotá y Alianza Valledupar.

Cúcuta 2 - 0 América

Una sorpresa se llevó América de Cali del estadio General Santander en donde el Cúcuta Deportivo venció dos goles por cero al equipo de David González. El primer gol fue de Jaime Peralta al minuto 41.

En el segundo tiempo, tras una falta en el área a favor de los locales, se decretó lanzamiento desde el punto de pena máxima y quien la hizo efectiva fue Léider Berdugo al minuto 71.

Así va la tabla de posiciones de la Liga colombiana

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