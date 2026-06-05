FCF sale al paso de críticas a la Selección Colombia tras encuentro con presidente Petro

Mucha repercusión ha tenido en redes sociales lo que dejó el acto protocolario de la entrega del pabellón nacional por parte del presidente, Gustavo Petro, a la delegación que estará representando al país en el Mundial 2026. Críticas e improperios le han llovido a los jugadores de la Tricolor, siendo James Rodríguez el más señalado, pues muchos cuestionaron que supuestamente no había saludado a la hija del presidente, Antonella Petro.

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En cuentas de X de la Selección Colombia, los comentarios fueron en su gran mayoría en contra de la actitud de los futbolistas. Ante tantos improperios, la Federación Colombiana de Fútbol salió al paso y emitió un comunicado dejando en firma la postura.

¿Cuál fue el pronunciamiento de la FCF tras lo sucedido en la entrega del pabellón nacional?

“La FCF rechaza cualquier manifestación de agresión, asedio o descalificación dirigida contra los jugadores, sus familias o miembros de la delegación nacional”, se lee inicialmente rechazando las críticas a los jugadores.

Por su parte, precisaron que hicieron parte de un acto protocolario el cual se lleva a cabo con respeto, por los símbolos patrios y las instituciones del estado.

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“La Selección Colombia representa a la Nación en toda su diversidad y pluralidad. Sus jugadores encarnan los valores del deporte y el esfuerzo colectivo, llevando consigo la ilusión y el sentimiento de millones de colombianos, al margen de cualquier consideración política o ideológica”, añadieron al respecto de las interpretaciones que le dieron a las imágenes que se presentaron.

Este hecho hizo parte de una nueva politización de la Selección Colombia. Después del partido de la Tricolor nate Costa Rica, algunos hinchas pegaron pancartas a favor de la campaña de Iván Cepeda; luego surgió polémica por la utilización del candidato Abelardo de la Espriella de la camiseta nacional, que terminó en un fallo provisional de un juez de la República que le impide usar la prenda.