Boyacá Chicó vs. Deportivo Cali EN VIVO HOY: siga acá el minuto a minuto del partido

Boyacá Chicó y Deportivo Cali se miden este lunes por la fecha 17 de la Liga Colombiana. El conjunto Azucarero busca aferrarse al grupo de los ocho en caso de conseguir una victoria, mientras que el cuadro de Tunja deberá sumar puntos en búsqueda de salir del apuro en la tabla del descenso.

El último duelo entre ambos equipos terminó en empate sin goles justamente en suelo boyacense. Para poder encontrar una victoria de alguno de los dos hay que remitirse a 2024, cuando el conjunto Ajedrezado venció 1-0 al vallecaucano.