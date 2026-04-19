Santa Fe vs Cúcuta EN VIVO | Siga la transmisión del partido de la fecha 17 de Liga Colombiana

Independiente Santa Fe se juega una de sus últimas cartas para meterse en el grupo de los ocho del Torneo Apertura, cuando reciba a Cúcuta Deportivo en El Campín, un rival que llega en un buen momento y dispuesto a complicar.

El conjunto Cardenal aún mantiene opciones matemáticas de clasificación, aunque su campaña ha sido irregular, con cuatro victorias, ocho empates y cuatro derrotas. Además, atraviesa una racha reciente sin triunfos en liga, lo que ha encendido las alarmas en el cierre de la fase regular.

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A esto se suma su participación en la Copa Libertadores, donde tampoco ha logrado sumar de a tres en sus últimos compromisos, incluyendo la reciente caída 2-0 ante Corinthians como visitante. La falta de eficacia en ataque y algunos errores defensivos han sido constantes que hoy lo tienen fuera de los 8.

Por su parte, Cúcuta vive su mejor tramo en la temporada. El equipo recién ascendido ha logrado sumar nueve de sus más recientes 15 puntos, con dos victorias y tres empates, mostrando una evolución en su rendimiento.

Sin embargo, su gran deuda sigue siendo el rendimiento como visitante, condición en la que aún no ha podido ganar desde su regreso a la primera división, acumulando empates y derrotas.

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