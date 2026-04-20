🔴 Once Caldas vs Inter Bogotá EN VIVO: Siga el minuto a minuto del partido de Liga Colombiana

Once Caldas recibirá este lunes a Internacional de Bogotá en un duelo clave por el Torneo Apertura, con ambos equipos separados por apenas un punto y con la necesidad de afianzarse en los puestos de cuadrangulares.

El conjunto de Manizales inicia la jornada en la quinta posición, pero con una ventaja mínima sobre los equipos que tiene detrás, lo que lo obliga a sumar para no comprometer su lugar entre los ocho. Aunque no ha logrado ganar en sus dos más recientes partidos como local, volver a casa puede ser un factor determinante.

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Cuatro de sus seis victorias en el campeonato han sido en su estadio, donde además ha marcado la mayoría de sus goles. Sin embargo, el rendimiento defensivo genera dudas, ya que solo ha conseguido mantener su arco en cero en una ocasión como local en lo que va del torneo.

Por su parte, Inter de Bogotá llega motivado tras cortar una racha negativa sin triunfos al imponerse 2-1 ante Alianza, resultado que lo metió de lleno en la pelea por la clasificación. El equipo capitalino es séptimo en la tabla y sabe que una victoria en condición de visitante lo acercaría aún más a su objetivo. No obstante, su desempeño fuera de casa ha sido irregular, acumulando cinco salidas sin ganar, aunque ha demostrado ser competitivo al perder pocos partidos en esa condición.

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