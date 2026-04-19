🔴EN VIVO Junior vs. Llaneros: por la clasificación a los ocho en la Liga Colombiana

El equipo barranquillero busca acercarse a los cuadrangulares frente a un rival que se hace fuerte desde el orden defensivo.

Junior afronta la fecha 17 del Apertura con la mira puesta en asegurar su clasificación a los ocho. Instalado en la parte alta de la tabla, el conjunto de Barranquilla ha sido uno de los más regulares del torneo, aunque llega con la necesidad de recomponerse tras su reciente caída en competencia internacional. En Liga, su rendimiento ha sido positivo en las últimas jornadas, lo que le permite depender de sí mismo para mantenerse entre los mejores.

A pesar de su buena campaña, el equipo rojiblanco no ha sido completamente sólido en casa, un aspecto que deberá mejorar si quiere cerrar la fase regular sin sobresaltos. Será clave en este tramo final, donde cada punto puede marcar la diferencia.

En frente estará Llaneros FC, un equipo que ha construido su campaña desde la resistencia. Aunque no pierde con facilidad, su tendencia a empatar le ha impedido escalar más posiciones. Su fortaleza defensiva contrasta con la falta de contundencia en ataque, lo que lo obliga a jugar partidos muy cerrados.

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