Polémica en torno a Luis Suárez: presidente del Sporting le puso precio y lanzó dura crítica

En Sporting de Portugal causó sorpresa la información divulgada por el periodista Fabrizio Romano, quien dio a conocer que Luis Suárez tenía un acuerdo con el candidato a la presidencia del Fenerbahce, Hakan Safi, por lo que de ganar las elecciones se convertiría eventualmente en jugador del equipo turco. Sin embargo, no parece una cuestión tan simple de llevar a cabo, pues el colombiano tiene contrato vigente, aunque desde el club portugués no se cierran a un posible traspaso.

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“Mientras hablábamos con los jugadores para llegar a un acuerdo, también hablábamos con los clubes. Hicimos todo conforme a las reglas y hablamos con el Sporting . Están al tanto de la situación, pero hay quienes intentan manipularla. Tras ganar las elecciones, mostraré esos contratos con Luis Suárez y Demiral”, declaró el multimillonario turco Safi, quien pretende asumir la dirigencia del Fenerbahce.

La anterior declaración la dio recientemente, partiendo de que se comenzó a hablar que se había contactado diractamente con el jugador samario, situación que esta prohibida, pues primero debe haber un contacto con el club al que pertenece el deportista. No obstante, el presidente del club portugués aseguró que el actuar del turco es una jugada sucia.

Presidente del Sporting rompió el silencio ante situación con Luis Suárez

Frederico Varandas se pronunició sobre lo que se está especulado al rededor de la eventual viculación de Suárez al Fenerbahce. Le puso precio para su salida, pero también manifestó que conoce el proceder de los jefes de campaña de Hakan Safi, quienes son muy cercanos a Andre Villas-Boas, presidente del Porto.

“No conozco al candidato a la presidencia del Fenerbahçe, pero conocemos muy bien a su director de campaña. Vive en Oporto y sabemos muy bien cómo actúa, tanto él como sus amigos; ya estamos acostumbrados. Y esas estrategias sucias no cuajan en el Sporting: rebotan y se van a afuera”, comenzó diciendo Varandas al ser interrogado por una periodista del medio Correio da Manhã.

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Por su parte, mencionó un caso similar que vivieron con el danés Morten Hjulmand, en una mentira infundada al parecer desde la interna del Porto, equipo con el que no hay buena relación.

“Recuerdo muy bien que, hace poco, el último día del mercado de invierno, salió una noticia sobre una supuesta oferta del Atlético de Madrid por el capitán Hjulmand. Una oferta que nunca existió, pero sabemos de dónde salió la noticia, quién la filtró y, casualmente, salió una semana antes del partido entre el FC Porto y el Sporting. Una coincidencia”, agregó Varandas.

Entretanto, fue contundente al decir que ningún futbolista de su equipo está excento de entrar en una posible transferencia, pero fue claro al decir que si se quieren llevar a Suárez, deberán pagar 80 millones de euros.

“Ningún jugador del Sporting es inmune al mercado de fichajes, pero también puedo dar una garantía: si ese señor gana las elecciones, el precio de Suárez será de 80 millones de euros, ni un céntimo menos. Ni siquiera hace falta que hable con nosotros, solo tiene que hacer el pago”, dijo tajantemente.

Y cerró elogiando a Suárez y su capacidad goleadora, presupuestando una cantidad similar de goles para la próxima temporada. “En cuanto a Suárez, es un gran profesional, ha marcado 38 goles y el año que viene marcará 40″, concluyó.

Así las cosas, la transferencia de Suárez al Fenerbahce estaría supeditada estrechamente al eventual triunfo en elecciones del candidato Hakan Safi. Pero no tendrá fácil su salida, pues tiene contrato vigente hasta 2030 y los directivos ya tomaron la posición de no dejarlo salir por menos de 80 millones a quien fue el mejor jugador del plantel en la última campaña, con un aporte de 38 goles y 8 asistencias en 52 partidos jugados.

De momento, el delantero de 28 años está concentrado con la Selección Colombia y se prepara para disputar el Mundial en norteamerica. En el torneo, su precio de mercado incluso se podría aumentar en caso de realizar una buena presentación, lo que a su vez despertaría el interés de otros equipos con más prestigio en Europa.