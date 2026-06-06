Así va el historial de finales entre Atlético Nacional y Junior de Barranquilla

Atlético Nacional recibe este lunes 8 de junio al Junior de Barranquilla en el Atanasio Girardot para disputar la final vuelta del Torneo de Apertura.

El conjunto Barranquillero tiene una amplia ventaja sobre el equipo antioqueño de tres goles a favor tras vencerlo con categoría en el Romelio Martínez.

Esta será la cuarta final de Liga entre ambos equipos, y el balance también se inclina hacia el verde. De las tres series anteriores, Nacional ganó dos y Junior una, todas definidas desde el punto penal.

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Estás son las finales que han disputado ambos equipos

Liga 2004-II

Junior ganó 3-0 en Barranquilla con goles de Leonardo Rojano (17’), Hayder Palacio (74’) y Roberto Peñaloza (80’). En la vuelta, Nacional remontó con anotaciones de Edixon Perea (16’), Aquivaldo Mosquera (21’ y 59’), Carlos Díaz (63’) y Héctor Hurtado (68’), mientras que Junior descontó por medio de Martín Arzuaga (39’) y Walter Ribonetto (88’). El global terminó 5-5 y el título fue para Junior en los penales.

Liga 2014-I

En la ida, Junior se impuso 1-0 en Barranquilla gracias a un gol de Édison Toloza. En la vuelta, Atlético Nacional ganó 2-1 con tantos de Alexis Henríquez (2’) y Jhon Valoy (90+3’), mientras que Édison Toloza (17’) marcó para el conjunto barranquillero. El global terminó 2-2 y Nacional se quedó con el título desde el punto penal.

Liga 2015-II

Junior ganó el partido de ida 2-1 con goles de Roberto Ovelar (15’) y Édison Toloza (22’), mientras que Yimmi Chará (67’) descontó para Nacional. En la vuelta, el conjunto verdolaga se impuso 1-0 e igualó la serie 2-2 en el global. Posteriormente, Atlético Nacional volvió a coronarse campeón en la tanda de penales.

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Historial de partidos que se han enfrentado ambos equipos

Atlético Nacional y Junior se han enfrentado en 271 oportunidades, repartidas en 259 partidos de Liga, 10 de Copa Colombia y 2 de Superliga. El historial favorece a los antioqueños con 102 victorias, frente a los 86 triunfos barranquilleros y 83 empates.

Con este historial, Nacional y Junior volverán a encontrarse en una definición por el título, esta vez con el conjunto barranquillero defendiendo una ventaja de 3-0 obtenida en el partido de ida.