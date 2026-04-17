Nacional le respondió con contundencia a Kevin Viveros tras polémicas declaraciones

Kevin Viveros fue vendido a Athletico Paranaense en julio de 2025 por una cifra cerana a los 5 millones de dólares. El delantero de Buenaventura aportó 14 goles y 4 asistencias en 59 partidos con la camiseta de Nacional y, si bien se pensó que su salida del club había sido amistosa, el jugador dio unas declaraciones que encendieron la polémica.

En diálogo con Win Sports, el delantero expresó que si bien apoya al equipo, tuvo problemas al momento del traspaso a Paranaense y aseguró que le hicieron firmar dos contratos y no recibió lo que le correspondía por el traspaso.

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“Yo veo partidos de Nacional, apoyo al equipo pero en otra parte está complicado. Estoy un poco triste y distanciado porque sucedió algo, que es sobre mi traspaso. Cuando llegué a Nacional, me hicieron firmar dos contratos y mi abogado me dijo que era ilegal. Para mi traspaso a Paranaense yo tenía agentes, que no eran FIFA, y Nacional me puso uno que yo nunca había conocido en mi vida, no sé quién es. Ahora hay un problema grande, creo que yo en Nacional no estaba bien asesorado y ahora tengo buenos abogados, gracias a Dios. Mientras estuve en Nacional di lo mejor de mí, trabajé, pero lo que me hicieron a cualquier persona deja triste”, inició diciendo.

“Es un tema de dinero también. Tenía representante que no era agente FIFA y apareció una persona, del círculo de Nacional, que yo no conocía. Hasta ahora no sé quién es y apareció como que era mi representante. Paranaense tenía un dinero y se lo dio a esta persona, no a mi representante. No recibí lo que me correspondía, estoy hablando con Nacional para cambiar de esa persona para que no reciban todo el dinero y yo reciba lo mío. Paranaense está al día, eso no tengo problema. Ya demandé a Nacional mediante FIFA, esperemos con mis abogados tener respuesta. Quería hacerlo con buena fe pero estuvo complicado .Mandaba correos, mensaje al presidente, a Fermani, y no responden. Estoy un poco triste por las formas” añadió.

Contundente respuesta de Nacional

Atlético Nacional rechazó de manera categórica las afirmaciones del delantero y aseguró que estas “carecen de sustento” y afectan el buen nombre de la institución. El club defendió que su relación con el jugador siempre se manejó dentro del marco legal y bajo acuerdos formalmente establecidos.

Sobre la supuesta firma de dos contratos, la institución fue clara:

“Atlético Nacional precisa que desde el inicio, la relación con el jugador se ha desarrollado conforme a los mecanismos legales establecidos y bajo acuerdos debidamente formalizados, en cumplimiento de la normatividad vigente. El Club no obliga a ningún jugador a suscribir documentos por fuera del marco legal. La suscripción de distintos instrumentos contractuales, cuando aplica, corresponde a prácticas habituales dentro de la industria y en ningún caso implica la existencia de contratos paralelos ni actuaciones indebidas por parte de la institución”.

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En cuanto a la presunta imposición de un agente, el club negó rotundamente esta versión y atribuyó esas decisiones al propio entorno del futbolista:

“Atletico Nacional no impone ni exige a sus jugadores trabajar con un agente determinado. Las personas que han participado en la representación del jugador durante su vinculación o desvinculación con el Club fueron presentadas en su momento por el propio jugador. En ese sentido, cualquier relación, acuerdo u obligación entre el jugador y terceros pertenece exclusivamente al ámbito de sus relaciones particulares”.

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Respecto a la demanda ante FIFA mencionada por Viveros, Nacional señaló que no ha recibido notificación alguna y dejó clara su postura:

“Atlético Nacional reconoce que el Jugador es libre de acudir a los mecanismos institucionales que considere pertinentes; no obstante, ello no crea, ni puede interpretarse como generador de, obligación, responsabilidad o deber de actuación alguno a cargo de Atlético Nacional en los términos planteados en sus declaraciones. Sin perjuicio de lo anterior, Atlético Nacional se reserva y ejercerá las acciones legales que considere necesarias para la protección de su buen nombre y reputación. A la fecha, el Club no ha recibido notificación alguna en este sentido. En caso de presentarse, responderá oportunamente a través de los canales institucionales correspondientes, como es su proceder habitual”.

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Finalmente, el club también desmintió una supuesta falta de comunicación con el jugador:

“Atlético Nacional ha mantenido canales de comunicación abiertos y formales con el jugador y sus apoderados, a través de las instancias correspondientes. Las afirmaciones relacionadas con una supuesta falta de respuesta por parte de la institución no reflejan la realidad de la gestión adelantada , en la cual se han atendido oportunamente los requerimientos”.

El comunicado concluye reiterando que la institución actúa bajo principios de legalidad, respeto e integridad, y que cualquier controversia deberá resolverse por las vías legales correspondientes.