🔴EN VIVO América de Cali vs. Millonarios: duelo directo por entrar en los ocho clasificados

América de Cali regresa a la Liga con la necesidad de reencontrarse con su mejor versión tras un bajón en resultados en las últimas semanas. Aunque se mantiene dentro del grupo de los ocho, la tabla se ha apretado y cualquier tropiezo podría costarle caro. Su buen momento en Copa Sudamericana, donde sigue invicto, aparece como un respaldo anímico para encarar este compromiso.

Del otro lado, Millonarios llega con la presión de revertir una campaña irregular que lo tiene fuera de los puestos de clasificación. El equipo capitalino sabe que una victoria no solo lo acercaría al Top 8, sino que también le permitiría superar a su rival directo en la tabla, cortando además una racha negativa en el torneo local.

El contexto del partido anticipa un duelo parejo y de alta exigencia, con dos equipos históricos obligados a sumar. América intentará hacerse fuerte en casa, mientras que Millonarios deberá mejorar su rendimiento como visitante si quiere seguir con aspiraciones de clasificar a los cuadrangulares.

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