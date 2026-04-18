🔴 Tolima vs Pereira EN VIVO| Siga el minuto a minuto del partido de la fecha 17 de Liga Colombiana
El Pijao recibe al cuadro matecaña en el Manuel Murillo Toro en una jornada decisiva para ambos equipos.
Deportes Tolima llega a este compromiso en un momento irregular, tras encadenar resultados que han generado dudas en su rendimiento reciente. El empate 2-2 frente a Independiente Santa Fe y la derrota 1-0 ante Deportivo Pasto han reducido la distancia con el noveno lugar a solo cinco puntos, lo que aumenta la presión en la recta final del torneo.
A esto se suma la caída 3-1 a mitad de semana frente a Nacional de Montevideo por la Copa Libertadores, resultado que marcó su primera racha de derrotas consecutivas desde la final del Clausura 2025.
El panorama del Deportivo Pereira es aún más complicado. El equipo Matecaña atraviesa un Apertura para el olvido, ubicado en la última posición de la tabla y sin posibilidades de salir de ese lugar en esta jornada, sin importar el resultado. Además, es el único club del campeonato que no ha conseguido victorias hasta el momento, con un registro de siete empates y nueve derrotas, reflejando una campaña muy por debajo de lo esperado.
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Otro dato preocupante para Pereira es su fragilidad defensiva. Con 29 goles recibidos, es el equipo más goleado del torneo a estas alturas, lo que evidencia serios problemas en su estructura de juego. Frente a un Tolima que, pese a su irregularidad, sigue siendo competitivo, este encuentro representa más una prueba de carácter para el visitante, que intentará al menos cortar la mala racha y cerrar de mejor manera el campeonato.
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Final primera parte, Deportes Tolima 1, Deportivo Pereira 0.
Remate parado a la escuadra izquierda. Jhon Largacha (Deportivo Pereira) remate con la derecha desde muy lejos por la izquierda y en posición complicada.
Falta de Jan Angulo (Deportes Tolima).
Yúber Quiñones (Deportivo Pereira) ha recibido una falta en la banda izquierda.
El cuarto árbitro ha anunciado 2 minutos de tiempo añadido.
Remate fallado por Ever Valencia (Deportes Tolima) remate con la izquierda desde fuera del área que se va alto y por la izquierda. Asistencia de Sebastián Guzmán.
Se reanuda el partido.
El juego está detenido debido a una lesión Manuel Alejandro Diaz Hernandez (Deportivo Pereira).
Fuera de juego, Deportivo Pereira. Jorge Bermúdez intentó un pase en profundidad pero Manuel Alejandro Diaz Hernandez estaba en posición de fuera de juego.
Corner,Deportes Tolima. Corner cometido por Jorge Martínez.
Remate parado junto al lado derecho de la portería. Kelvin Flórez (Deportes Tolima) remate con la derecha desde fuera del área.
Remate fallado por Juan Torres (Deportes Tolima) remate con la derecha desde fuera del área que se va alto y por la izquierda.
Corner,Deportes Tolima. Corner cometido por Miguel Aguirre.
Sebastián Guzmán (Deportes Tolima) ha recibido una falta en campo contrario.
Falta de Miguel Aguirre (Deportivo Pereira).
Falta de Sebastián Guzmán (Deportes Tolima).
Miguel Aguirre (Deportivo Pereira) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Corner,Deportes Tolima. Corner cometido por Richard Rentería.
Fuera de juego, Deportes Tolima. Adrián Parra intentó un pase en profundidad pero Ever Valencia estaba en posición de fuera de juego.
Se reanuda el partido.
El juego está detenido (Deportes Tolima).
Falta de Shean Barbosa (Deportes Tolima).
Jhon Largacha (Deportivo Pereira) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Remate fallado por Brayan Rovira (Deportes Tolima) remate con la derecha desde fuera del área que se va alto y desviado por la derecha. Asistencia de Juan Torres.
Remate rechazado de Ever Valencia (Deportes Tolima) remate con la izquierda desde fuera del área. Asistencia de Adrián Parra.
Remate fallado por Brayan Rovira (Deportes Tolima) remate con la derecha desde fuera del área que se pierde por la izquierda. Asistencia de Shean Barbosa tras un saque de esquina.
Corner,Deportes Tolima. Corner cometido por Miguel Aguirre.
Juan Torres (Deportes Tolima) ha recibido una falta en campo contrario.
Falta de Richard Rentería (Deportivo Pereira).
Remate rechazado de Shean Barbosa (Deportes Tolima) remate con la izquierda desde mas de 30 metros. Asistencia de Brayan Rovira.
Remate fallado por Adrián Parra (Deportes Tolima) remate con la izquierda desde el centro del área que se pierde por la izquierda. Asistencia de Juan Torres.
Mano de Kelvin Flórez (Deportes Tolima).
Falta de Ever Valencia (Deportes Tolima).
Jorge Bermúdez (Deportivo Pereira) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Remate fallado por Miguel Aguirre (Deportivo Pereira) remate con la derecha desde fuera del área que se pierde por la izquierda. Asistencia de Nicolas Rengifo.
¡Gooooool! Deportes Tolima 1, Deportivo Pereira 0. Adrián Parra (Deportes Tolima) remate con la derecha desde muy cerca por bajo, junto al palo izquierdo tras un saque de esquina.
Remate parado. Adrián Parra (Deportes Tolima) remate de cabeza desde el lado izquierdo del interior del área.
Corner,Deportes Tolima. Corner cometido por Nicolas Rengifo.
Empieza primera parte.
Alineaciones confirmadas por parte de ambos equipos, que saltan al campo para iniciar los ejercicios de calentamiento