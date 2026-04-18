🔴 Tolima vs Pereira EN VIVO| Siga el minuto a minuto del partido de la fecha 17 de Liga Colombiana

Deportes Tolima llega a este compromiso en un momento irregular, tras encadenar resultados que han generado dudas en su rendimiento reciente. El empate 2-2 frente a Independiente Santa Fe y la derrota 1-0 ante Deportivo Pasto han reducido la distancia con el noveno lugar a solo cinco puntos, lo que aumenta la presión en la recta final del torneo.

A esto se suma la caída 3-1 a mitad de semana frente a Nacional de Montevideo por la Copa Libertadores, resultado que marcó su primera racha de derrotas consecutivas desde la final del Clausura 2025.

El panorama del Deportivo Pereira es aún más complicado. El equipo Matecaña atraviesa un Apertura para el olvido, ubicado en la última posición de la tabla y sin posibilidades de salir de ese lugar en esta jornada, sin importar el resultado. Además, es el único club del campeonato que no ha conseguido victorias hasta el momento, con un registro de siete empates y nueve derrotas, reflejando una campaña muy por debajo de lo esperado.

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Otro dato preocupante para Pereira es su fragilidad defensiva. Con 29 goles recibidos, es el equipo más goleado del torneo a estas alturas, lo que evidencia serios problemas en su estructura de juego. Frente a un Tolima que, pese a su irregularidad, sigue siendo competitivo, este encuentro representa más una prueba de carácter para el visitante, que intentará al menos cortar la mala racha y cerrar de mejor manera el campeonato.

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