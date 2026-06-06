EA Sports predijo al campeón del Mundial 2026: le acertó a los últimos cuatro torneos

Aunque EA Sports ya no cuenta con la licencia oficial de la FIFA, la compañía no quiso quedarse al margen del evento deportivo más importante del planeta y lanzó una actualización especial para EA FC 26 denominada “The World’s Game”, una experiencia que recrea el Mundial de 2026 con las 48 selecciones clasificadas, incluyendo grupos, eliminatorias y el camino hacia el título.

Como ha ocurrido en ediciones anteriores, la desarrolladora aprovechó la llegada de la Copa del Mundo para realizar una simulación completa del torneo y proyectar qué selección levantará el trofeo el próximo 19 de julio en Nueva York. El resultado volvió a generar debate entre aficionados y especialistas, ya que el sistema señaló a España como la futura campeona del mundo.

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La selección española llega a la cita orbital como una de las grandes candidatas después de consolidar una nueva generación de futbolistas y de conquistar la Eurocopa de 2024. Para EA Sports, el combinado ibérico cuenta con las herramientas necesarias para imponerse a las demás potencias y quedarse con el título en Norteamérica.

Lo que hace especialmente llamativa esta predicción es el historial de aciertos de la compañía. En las simulaciones previas de los Mundiales de 2010, 2014, 2018 y 2022, el videojuego anticipó correctamente a los campeones: España en Sudáfrica, Alemania en Brasil, Francia en Rusia y Argentina en Catar. Una secuencia que ha llevado a muchos aficionados a seguir con atención cada nueva proyección realizada por el popular simulador de fútbol.

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España iniciará su recorrido en el Grupo H, donde tendrá como rivales a Cabo Verde, Arabia Saudita y Uruguay. Su debut está programado para el 15 de junio en el Mercedes-Benz Stadium, posteriormente enfrentará a Arabia Saudita el 21 de junio en el mismo escenario y cerrará la fase de grupos el 26 de junio ante Uruguay en el Estadio Guadalajara.

Ahora la gran incógnita es si la predicción de EA Sports volverá a convertirse en realidad o si alguna de las demás favoritas logrará romper una de las rachas más sorprendentes que ha dejado el mundo de los videojuegos deportivos en los últimos años.