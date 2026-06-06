Selección Colombia abrirá sede deportiva en Cali con más de 68.000 metros cuadrados: Así funcionará

Imagen de referencia de cómo se vería el complejo deportivo de la Selección Colombia en Cali, llamado "Corregimiento el Hormiguero" (Crédito: Selección Colombia - Youtube)

La Federación Colombiana de Fútbol (FCF) anunció oficialmente la construcción de una nueva sede deportiva en la ciudad de Cali, El complejo, que funcionará como Centro de Alto Rendimiento, será el tercero de este tipo con el que contará la entidad en el país.

Desde la Federación Colombiana de Fútbol señalaron que la elección de Cali respondió a factores como la infraestructura existente y la trayectoria de la ciudad en materia deportiva.

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un proyecto estratégico que fortalecerá la preparación de las Selecciones Colombia en todas sus categorías y consolidará el desarrollo del fútbol nacional con infraestructura de primer nivel.

Entre los principales asistentes del evento, se contó con la participación de:

El presidente de la Federación Colombiana de Fútbol, Ramón Jesurun.

El alcalde de Santiago de Cali, Alejandro Eder.

El presidente de la DIMAYOR (División Mayor del Fútbol Colombiano), Carlos Mario Zuluaga.

La gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro.

El secretario del Deporte y la Recreación de Cali, Alexánder Camacho Erazo.

Nueva alternativa para los entrenamientos de la selección

La futura sede, concebida como un moderno Centro de Alto Rendimiento, se convertirá en el tercer complejo en el que las Selecciones Colombia (Mayores, juveniles) podrán realizar sus preparaciones físicas.

Este ambicioso proyecto se desarrollará sobre un terreno de 68.000 metros cuadrados. Esta ubicación estratégica permitirá edificar instalaciones de primer nivel sobre los complejos ya existentes de Bogotá y Barranquilla.

Entre los espacios planificados, la instalación incluirá áreas para la atención médica y recuperación física de los jugadores, además de consultorios especializados, zonas de fisioterapia e hidroterapia.

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El proyecto también prevé un componente de hospedaje para los deportistas y cuerpos técnicos, así como comedores y espacios comunes destinados a las concentraciones y jornadas de entrenamiento.

Finalmente, también se contemplan salas de análisis de video, comedores con nutricionistas y espacios de concentración diseñados para optimizar el rendimiento físico y mental de los deportistas durante toda la temporada.

“Hoy la Federación Colombiana de Fútbol cuenta con una sede a nivel del mar y otra en la altura. Necesitábamos un tercer centro de operaciones en una zona de clima intermedio que complementara nuestra infraestructura deportiva y respondiera a las necesidades de todas nuestras selecciones." Mencionó Ramón Jesurún, presidente de la Federación Colombiana de Fútbol.

Actualmente, la iniciativa se encuentra en etapa de estudios y diseños técnicos. La Federación indicó que en esta fase se adelantan mesas de trabajo para definir las características de la infraestructura y garantizar que cumpla con los requerimientos establecidos para este tipo de centros de entrenamiento.

“Gracias a una gestión conjunta y al compromiso de las diferentes instituciones que han acompañado este proyecto, hoy podemos hacer realidad una nueva casa para el fútbol colombiano” Concluyó Jesurún.

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