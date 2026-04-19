Fortaleza vs Águilas Doradas EN VIVO | Siga el minuto a minuto del partido fecha 17 Liga Colombiana

Fortaleza vuelve a estar en el foco por su incapacidad para sostener resultados. En la jornada anterior igualó 1-1 frente a Inter de Bogotá, en un partido donde nuevamente dejó escapar la ventaja. Con ese resultado, el equipo llegó a cinco encuentros consecutivos sin conocer la victoria, con un balance de dos empates y tres derrotas, lo que evidencia un momento complejo en la liga.

Uno de los principales problemas del equipo dirigido por Sebastián Oliveros ha sido el aspecto defensivo. El equipo bogotano es actualmente uno de los equipos más vulnerables del campeonato, con 23 goles encajados, cifra que lo ubica entre los más goleados del torneo. Además, acumula 13 partidos consecutivos sin lograr mantener su arco en cero, una estadística que refleja la falta de solidez en momentos clave de los partidos.

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Por su parte, Águilas Doradas llega a este compromiso golpeado tras caer 0-3 en condición de local ante Junior de Barranquilla. Aunque fue un resultado duro, el equipo antioqueño aún se mantiene cerca de los puestos de clasificación, ubicándose en la posición 11 y a tan solo un punto de los cuadrangulares, lo que mantiene vivas sus aspiraciones en el torneo.

A pesar del reciente tropiezo, el rendimiento de Águilas como visitante puede ser un factor a tener en cuenta. Antes de su última salida, donde perdió 4-1 frente a Deportes Tolima, había logrado sumar siete de los últimos nueve puntos fuera de casa, incluyendo dos victorias ante rivales directos en la tabla.

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