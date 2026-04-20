🔴 Atlético Nacional vs Atlético Bucaramanga EN VIVO | Siga la transmisión de la Liga Colombiana acá

Atlético Nacional llega en un gran momento tras su victoria 2-3 sobre Independiente Medellín en la jornada anterior, resultado que volvió a evidenciar su poder ofensivo. El conjunto verdolaga suma 33 goles en 16 partidos, siendo el equipo más goleador del torneo. Con la clasificación a los cuadrangulares ya asegurada, el objetivo ahora es claro: mantener el liderato. Para ello, el factor local será clave, teniendo en cuenta que se mantiene invicto en casa, con siete victorias y un empate en ocho compromisos.

Le puede interesar: Campeón con Colombia Sub-17 le contestó a argentino que generó polémica: “Se demuestra en la cancha”

Por su parte, Atlético Bucaramanga logró un respiro en la fecha pasada tras golear 5-0 a Boyacá Chicó, cortando así una racha negativa de seis partidos sin ganar. Este resultado no solo evitó una seguidilla de derrotas, sino que también le permitió mantenerse en la pelea por un lugar en los ocho, ubicándose a tan solo un punto del octavo lugar.

Sin embargo, el reto para los Búcaros será exigente. Enfrentar a Nacional en su casa implica medirse a uno de los equipos más sólidos del campeonato, tanto en ataque como en regularidad. Además, el conjunto santandereano deberá corregir sus problemas defensivos, ya que antes de su última victoria había recibido al menos dos goles en cuatro partidos consecutivos.

Le puede interesar: Premios Laureus 2026: Alcaraz, Sabelanka, Yamal y todos lo ganadores

Siga la transmisión del partido EN VIVO

Siga el minuto a minuto del partido