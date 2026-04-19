🔴EN VIVO Alianza vs. Medellín: por la fecha 17 de la Liga Colombiana

Alianza Valledupar recibe a Independiente Medellín por la fecha 17 de la Liga Colombiana en un duelo clave para dos equipos que llegan con dudas. El conjunto dirigido por Camilo Ayala viene de caer en su última salida y sigue mostrando problemas tanto en ataque como en defensa, lo que lo mantiene lejos de la pelea por la clasificación. Sin embargo, jugar en casa ha sido su mayor fortaleza, donde ha sumado la mayoría de sus puntos en el torneo.

Por su parte, el DIM atraviesa un momento complicado tras encadenar varios partidos sin victoria, incluyendo una dura derrota internacional a mitad de semana. El equipo de Alejandro Restrepo necesita reaccionar con urgencia, ya que se encuentra fuera de los puestos de clasificación y con poco margen de error en el cierre del campeonato. Además, su rendimiento como visitante no ha sido el mejor, lo que añade presión a este compromiso.

El encuentro se perfila como una oportunidad para ambos de cambiar el rumbo en la recta final del torneo, en un choque donde los puntos son más que necesarios.

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