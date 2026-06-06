Amistosos de preparación al Mundial 2026: prográmese con los partidazos

La cuenta regresiva para el Mundial 2026 ya entró en su etapa final. Durante este fin de semana y los primeros días de la próxima semana, las selecciones clasificadas disputarán sus últimos partidos amistosos antes del debut en la máxima cita del fútbol, encuentros que servirán como la última oportunidad para que los entrenadores definan esquemas, prueben variantes tácticas y terminen de conformar sus equipos titulares.

Le puede interesar: Lorenzo defiende a James Rodríguez de la polémica: “Son malas interpretaciones y videos cortados”

Sin embargo, la preparación no ha estado exenta de preocupaciones. Varias selecciones llegan con alertas médicas que podrían modificar sus planes a pocos días del inicio del torneo. Alemania ya sufrió la baja de Lennart Karl, mientras que Paraguay sigue pendiente de la evolución de Julio Enciso tras salir lesionado en el amistoso frente a Nicaragua. Argentina también mantiene la atención sobre los estados físicos de Nico Paz y Cristian Romero, además de la ausencia de Lionel Messi en los compromisos de preparación. A esto se suma la incertidumbre en Uruguay por la condición de Giorgian De Arrascaeta, uno de los futbolistas más importantes del conjunto celeste.

También le interesa: Así quedó la tabla de posiciones de la Liga de Naciones, luego de la victoria de Colombia

Los seleccionadores afrontarán estos compromisos con un equilibrio complejo: buscar el mejor funcionamiento posible sin exponer demasiado a sus principales figuras, en una semana donde cualquier lesión puede alterar seriamente las aspiraciones mundialistas.

Partidos del sábado 6 de junio

• Argentina vs. Honduras – 7:00 p.m.

• Australia vs. Suiza – 2:00 p.m.

• Bélgica vs. Túnez – 8:00 a.m.

• Brasil vs. Egipto – 5:00 p.m.

• Curazao vs. Aruba – 7:00 p.m.

• El Salvador vs. Qatar – 3:00 p.m.

• Inglaterra vs. Nueva Zelanda – 3:00 p.m.

• Portugal vs. Chile – 12:45 p.m.

• Escocia vs. Bolivia – 3:00 p.m.

• Estados Unidos vs. Alemania – 1:30 p.m.

• Venezuela vs. Turquía – 5:00 p.m.

• Panamá vs. Bosnia y Herzegovina – 2:00 p.m.

Partidos del domingo 7 de junio

• Colombia vs. Jordania – 6:00 p.m.

• Croacia vs. Eslovenia – 1:45 p.m.

• Ecuador vs. Guatemala – 3:00 p.m.

• Marruecos vs. Noruega – 2:00 p.m.

Partidos del lunes 8 de junio

• Francia vs. Irlanda del Norte – 2:10 p.m.

• Países Bajos vs. Uzbekistán – 1:45 p.m.

• Perú vs. España – 9:00 p.m.

Los rivales de Colombia también tendrán su última prueba

Dentro del Grupo K, los tres rivales de Colombia disputarán compromisos clave antes del arranque del Mundial. Portugal se medirá este sábado a Chile, en un duelo que servirá para medir el estado de una de las selecciones llamadas a pelear por el título. Uzbekistán, por su parte, enfrentará el lunes a Países Bajos en una exigente prueba ante una potencia europea.

Lea aquí también: Colombia dice presente en la Copa del Mundo Brasil 2027: Resumen del partido ante Uruguay

La situación de la República Democrática del Congo ha sido particular. Los africanos igualaron recientemente sin goles frente a Dinamarca y tenían previsto jugar ante Chile el próximo 9 de junio, aunque el encuentro ha estado rodeado de incertidumbre e incluso reportes sobre una posible suspensión por motivos sanitarios.

Le puede interesar: ¿Cuántas veces Nacional marcó 3 goles o más en Liga? El dato que ilusiona con la remontada vs Junior

Para Néstor Lorenzo y la Selección Colombia, el duelo ante Jordania será la última oportunidad de sacar conclusiones antes del estreno mundialista frente a Uzbekistán el próximo 17 de junio. Después de semanas de preparación y varios amistosos de ajuste, el margen para las pruebas se terminó y llegó el momento de pensar únicamente en la competencia oficial.