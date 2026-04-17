🔴EN VIVO Jaguares vs. Pasto: vea el partido por la jornada 17 de la Liga Colombiana

El equipo cordobés juega por el honor, mientras los volcánicos están a un paso de asegurar su lugar en las finales.

Jaguares de Córdoba recibe a Deportivo Pasto en un duelo con objetivos muy distintos en la Liga . El equipo cordobés llega sin opciones de clasificar tras caer ante Atlético Nacional, resultado que lo dejó fuera de los los ocho. Aun así, intentará apoyarse en su rendimiento como local, donde ha conseguido la gran mayoría de sus puntos, pese a una campaña irregular marcada por una defensa que ha concedido demasiados goles.

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Por su parte, Deportivo Pasto vive una realidad opuesta. Instalado en la parte alta de la tabla, el conjunto nariñense está a un paso de asegurar su clasificación y podría lograrlo con una victoria en este compromiso. Su reciente triunfo ante Tolima le permitió recuperar confianza y mantenerse como uno de los equipos más sólidos del campeonato.

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El reto para Pasto será sostener ese nivel fuera de casa, donde ha mostrado algunas fragilidades defensivas. Mientras tanto, Jaguares buscará despedirse con dignidad ante su gente y aprovechar su fortaleza en Montería para complicar a un rival que llega con la obligación de ganar.

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