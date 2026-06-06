Figura de Portugal fue expulsada ante Chile: ¿Podría perderse el partido del Mundial ante Colombia?. (Photo by Gualter Fatia/Getty Images) / Gualter Fatia

La Selección de Portugal, rival de Colombia en el Grupo K del Mundial 2026, continúa preparándose de cara al certamen internacional. Este sábado 6 de junio, el cuadro luso derrotó por 2-1 a Chile, en picante duelo amistoso que tuvo la expulsión de dos futbolistas.

Pese al amplio dominio que ejercieron los europeos durante todo el partido, recién en la segunda etapa lograron plasmarlo en la red rival, con los goles de Gonçalo Guedes a los 58 minutos y del capitán, Bruno Fernandes, a los 75 minutos, con un remate desde fuera del área marca registrada.

Chile, que no clasificó para el Mundial -no asiste a uno desde Brasil 2014-, descontó por intermedio de Luis Cepeda a los 90+2 minutos.

Es preciso recordar que la selección portuguesa integra el Grupo K del Mundial, junto a Colombia, Uzbekistán y la República Democrática de Congo.

¿Figura de Portugal podría perderse el partido del Mundial ante Colombia?

Lo llamativo del duelo amistoso entre Portugal y Chile se produjo previo al cierre del primer tiempo, cuando se armó una pelea entre jugadores de ambos bandos, la cual terminó con las expulsiones de Rafael Leao para los portugueses e Iván Román para los chilenos.

Frente a lo anterior, las dudas surgen respecto a la posibilidad de que Leao se pueda perder partidos de la Copa del Mundo, a raíz de su expulsión. Lo anterior debido a que fue roja directa por cuenta de una agresión contra un rival.

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Pues bien, según el reglamento de la FIFA, aquellos futbolistas que sean expulsados en duelos amistosos tendrán que pagar su respectiva sanción en duelos de este mismo tipo, es decir que no se trasladarán a competiciones oficiales.

Lo anterior significa que Rafael Leao seguramente se perderá el amistoso ante Nigeria, pero quedará absolutamente habilitado para jugar con normalidad el Grupo K del Mundial 2026. No hay riesgo de perderse encuentro alguno de la primera fase.

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