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06 abr 2026 Actualizado 01:31

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EN VIVO 🔴 | Plan retorno HOY Domingo Santo 2026 Colombia: estado de las vías, cierres y más

Para este Domingo Santo de 2026, las autoridades de tránsito y transporte de Colombia han adoptado medidas especiales como reversibles, restricciones de carga y pico y placa regional en Bogotá. Le contamos cómo avanza el regreso de los viajeros a sus ciudades.

Plan retorno puente de la Ascensión. Foto: Tomada de la cuenta de X del gobernador Jorge Emilio Rey.

Plan retorno puente de la Ascensión. Foto: Tomada de la cuenta de X del gobernador Jorge Emilio Rey.

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L. Maríavegacabravegacabra

C. Radio

Este domingo 5 de abril de 2026, las autoridades de tránsito y transporte de Colombia han activado el Plan Retorno en todo el país para facilitar el regreso de miles de viajeros a sus ciudades tras el puente de Semana Santa.

Esta se considera una de las jornadas de movilidad más pesadas del año, pues solamente en Bogotá se espera el ingreso de cerca de 2,5 millones de vehículos. Ante esto, se han adoptado medidas especiales en carreteras como controles y monitoreos para evitar congestiones y accidentes.

En días pasados, el Ministerio de Transporte informó que el operativo cuenta con la presencia institucional en los principales corredores del país, especialmente en departamentos como Antioquia, Cundinamarca y Valle del Cauca, donde existe un mayor flujo vehicular.

Según las autoridades de tránsito, los reportes oficiales del monitoreo en tiempo real han confirmado que algunos de los puntos con mayor carga vehicular en Semana Santa son los siguientes:

  • Autopista Sur: Es uno de los corredores más críticos por el alto flujo vehicular en la entrada a Bogotá.
  • Vía Bogotá – Villavicencio: Existen restricciones y reversible.
  • Corredor Apulo – Mosquera: El mayor nivel de tráfico son los viajeros que se trasladan desde Girardot y Tolima.
  • Entrada a Medellín: En vías concesionadas hay controles y medidas especiales.

¿Cuándo aplica el pico y placa regional?

Este domingo 5 de abril de 2026, Domingo Santo o de Pascua, la medida de pico y placa regional funciona en los siguientes horarios:

  • De 12:00 del mediodía a 4:00 de la tarde: Solamente pueden ingresar vehículos con placas pares (0, 2, 4, 6 y 8).
  • De 4:00 de la tarde a 8:00 de la noche: Solamente pueden ingresar vehículos con placas impares (1, 3, 5, 7 y 9).

Fuera de esos horarios, el ingreso a la ciudad no tiene ninguna restricción contemplada, así que los viajeros pueden organizar sus trayectos antes del mediodía o después de las 8:00 de la noche para no ser multados.

¿En qué zonas de Bogotá aplica el pico y placa regional?

El pico y placa regional se aplica en los principales accesos a la ciudad, donde la Policía de Tránsito y los agentes de movilidad realizan operativos para verificar el cumplimiento de la medida:

  • Autopista Norte (desde el peaje Andes hasta el Portal Norte de TransMilenio).
  • Autopista Sur (desde el límite municipal con Soacha hasta la avenida Boyacá).
  • Calle 13 (desde el río Bogotá hasta la avenida Ciudad de Cali).
  • Calle 80 (desde el puente de Guadua hasta el Portal 80 de TransMilenio).
  • Carrera Séptima (desde la calle 245 hasta la calle 183).
  • Vía Suba – Cota (desde el río Bogotá hasta la avenida Calle 170).
  • Vía a La Calera (desde el peaje Patios hasta la carrera Séptima).
  • Vía a Choachí (desde el límite distrital hasta la avenida Circunvalar).
  • Vía a Villavicencio (desde el túnel Argelino Durán Quintero hasta la Antigua Vía al Llano).

EN VIVO plan retorno HOY Domingo Santo 2026:

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